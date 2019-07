TD Securities: Die nächste Rally treibt Gold bis 1.500 $

Die Goldrally ist vorübergehend entkräftet und die Preise werden wahrscheinlich in einer Handelsspanne gefangen bleiben, bis eine neue Welle bullischer Stimmung das Metall auf das 1.500$-Niveau treibt, so TD Securities laut Kitco News Solide US-Wirtschaftsdaten werden den Goldpreis für den Rest des Jahres unter Kontrolle halten, da die Märkte nicht in der Lage sein werden, eine deutlich mildere Federal Reserve einzupreisen, sagten Strategen von TD Securities am Montag."In den nächsten sechs Monaten werden Goldinvestoren wahrscheinlich überwiegend darauf setzen, dass die Fed Zinsen senkt - doch nicht so stark, wie die Kurve der Fed Funds Futures nahelegen würde", schrieben die Rohstoffstrategen von TD Securities Bart Melek, Ryan McKay und Daniel Ghali.Die Kernereignisse, auf die man in dieser Woche ein Auge haben sollte, sind die Ansprache des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell sowie das Protokoll der Sitzung des US-Offenmarktausschusses vom Juni.Eine interessante bullische Entwicklung der letzten Woche war die Wahl von Christine Lagarde zur Vorsitzenden der Europäischen Zentralbank. "Das trieb die Anleiherenditen in süd- und westeuropäischen Ländern niedriger. Von daher gibt es nun weltweit Anleihen mit negativer Rendite im Wert von 13,3 Billionen US-Dollar, was den Goldpreis unterstützen sollte", fügten die Strategen hinzu.Außerdem werde die Aussicht auf ein schwaches Weltwirtschaftswachstum den Goldpreis langfristig unterstützen. "Obwohl die Märkte erst positiv auf erneute Hoffnungen einer Rückkehr der USA und China an den Verhandlungstisch reagierten, wurde diese Hoffnung bald von schwachen Wirtschaftsdaten aus Asien und Europa sowie von aufkommenden Anzeichen, dass die US-Wirtschaft ebenfalls nachlässt, zerstört", schrieben Melek, McKay und Ghali.© Redaktion GoldSeiten.de