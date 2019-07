Doubleview Capital: Aktuelle Explorationsaktivitäten in seinem Kupfer-Gold-Porphyrprojekt Hat

BohrlocOstausrichNordausricHöhe AzimutEinfallwTiefAnmerkung

h tung htung (m) (d) inkel e

(m) (m)

geplant (d) (m)

Loch 348024 6454385 1005,0180 -60 868 Wiedereinstieg in

H26 - Loch 26, das

tief ursprünglich bis

in eine Tiefe von

568,5 m gebohrt

wurde, und

Erweiterung um 300

m, um auch den

tieferen Verlauf

der zentralen

Lisle-Mineralisieru

ng laut 3D IP-Daten

zu

evaluieren.



PP-DDH-348055 6454681 1031,545 -60 350 Bohrung über 350 m

A in den



südwestlichen Teil

der Anomalie 'A',

um zunächst die

starke Aufladung

und die

magnetischen

Eigenschaften zu

erkunden.



PP-DDH-347500 6454800 1018,845 -60 400 Bohrung über 400 m

B in

den

nordöstlichen Teil

der Anomalie 'A',

wo geochemisch

ermittelte hohe

Kupfer- und

Goldwerte im Boden

mit entsprechenden

Aufladungswerten

zusammenfallen.



PP-DDH-348348 6454186 1000,0225 -70 500 Bohrung über 500 m,

C um einen tief

verwurzelten

östlichen

Ausläufer der

Lisle Zone zu

erkunden, der

anhand von

Aufladungs

daten und im

Geomodell



ermittelt wurde.

PP-DDH-347875 6453950 957,7 225 -70 500 Bohrung über 500 m s

D üdwestlich

hinein in eine

Zone mit

Aufladung, welche

die

Lisle Zone

erweitert.



PP-DDH-347475 6454025 960,7 45 -70 400 Bohrung über 400 m h

E inein



in den westlichen

Ausläufer der

südwestlich

gelegenen

Aufladung der

Lisle Zone (siehe

oben) in Richtung

einer im Modell

ermittelten

Kaliumalterierung

und

Monzonitintrusion.



PP-DDH-346568 6453758 987,6 290 -60 600 Bohrung über 600 m h

F inein in die

südwestliche

Diorit/Hornfels-Kon

taktzone mit tiefen

Aufladungswurzeln.

VANCOUVER, 9. Juli 2019 - Doubleview Capital Corp. (Doubleview) (TSX-V: DBV, OTC: DBLVF, FRANKFURT: 1D4) freut sich, über den aktuellen Stand der Explorationsaktivitäten in seinem Kupfer-Gold-Porphyr-Projekt Hat zu berichten. Nach sorgfältiger Sondierung der Daten aus der dreidimensionalen Messung mittels induzierter Polarisation (3D IP) sowie der detaillierteren geochemischen und geologischen Daten (siehe Pressemeldung vom 28. Mai 2019) werden entsprechende Bohrziele vorgeschlagen, um eine Reihe von Zielzonen mit Aufladung, geringem Widerstand und magnetischen Eigenschaften im Kupfer-Gold-Porphyr-Projekt Hat zu untersuchen. Zu den geplanten Bohrzielen zählen:Die 3D IP-Messung und die Probenahme zur Ermittlung der geochemischen Eigenschaften haben uns bessere Einblicke in die potenzielle Tiefe dieser Lagerstätte ermöglicht. Wir freuen uns schon auf den Beginn des Bohrprogramms, um unser neues Geomodell der Lagerstätte unter Beweis zu stellen, meint CEO Farshad Shirvani.Die nachfolgenden Darstellungen enthalten den Bohrplan und den geplotteten Abschnitt der geplanten Erweiterung H26.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/47248/DoubleviewPR07092019_DE_PRCOM.001.jpeghttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/47248/DoubleviewPR07092019_DE_PRCOM.002.jpegDoubleview gibt außerdem bekannt, dass sich Hudbay und Doubleview darauf geeinigt haben, den Jahrestag der Optionsvereinbarung von 15. Juni 2019 auf 31. Oktober 2019 zu verlegen; diese Vertragsverlängerung betrifft auch die Folgejahre.Erik A. Ostensoe, P. Geo., zeichnet für das Projekt Hat als geologischer Berater und qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 (Standards of Disclosure for Mineral Projects) verantwortlich und hat den fachlichen Inhalt dieser Pressemeldung geprüft und freigegeben. Er steht in einem Nahverhältnis zu Doubleview, da er Aktionär ist. Doubleview Capital Corp. ist ein Rohstoffexplorations- und -erschließungsunternehmen mit Firmensitz in Vancouver (British Columbia, Kanada), dessen Aktien an der kanadischen Börse TSX-Venture Exchange notieren [TSX-V: DBV], [OTCBB: DBLVF], [GER: A1W038], [Frankfurt: 1D4]. Doubleview hat sich auf die Auffindung, den Erwerb und die Finanzierung von Edelmetall- und Basismetallexplorationsprojekten in Nordamerika, vor allem in der kanadischen Provinz British Columbia, spezialisiert. Doubleview steigert den Shareholder Value durch den Erwerb und die Exploration von hochwertigen Gold-, Kupfer- und Silberliegenschaften und durch die Anwendung modernster Explorationsmethoden. Das Portfolio der Gesellschaft an strategischen Projekten dient der Diversifikation und reduziert das Anlagerisiko.