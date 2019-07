Goldreserven der Zentralbanken des Eurosystems in 27. KW

Vor Kurzem veröffentlichte die Europäische Zentralbank (EZB) den konsolidierten Ausweis des Eurosystems per 5. Juli 2019. Den Angaben zufolge erhöhte sich die Position Gold und Goldforderungen im der 27. Kalenderwoche.So geht aus dem Ausweis hervor, dass die Position Gold und Goldforderungen um 3 Millionen Euro auf 431,84 Milliarden Euro gestiegen ist. Diese Veränderung ergibt sich aus dem Kauf von Goldmünzen von zwei Eurosystem-Zentralbanken.Die EZB meldet weiterhin, dass die Nettoposition in Fremdwährungen per 5. Juli einen Rückgang um 0,8 Milliarden Euro auf 287,3 Milliarden Euro verzeichnete.Weitere Informationen sowie den aktuellen Stand aller Aktiva und Passiva der EZB finden Sie in der Pressemitteilung © Redaktion GoldSeiten.de