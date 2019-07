Silber in US-Dollar, Tageschart vom 2. Juli 2019

Gold in US-Dollar, Tageschart vom 2. Juli 2019

Silber in US-Dollar, Tageschart vom 3. Juli 2019

In unserem Chartbuch vom 30. Juni 2019 hatten wir eine risikoarme Wiedereinstiegszone genannt, welche zügig erreicht wurde. Als der Markt nach der Veröffentlichung am Wochenende wieder eröffnete, ging die "Falle", die wir aufgestellt hatten, direkt auf.Wir haben diesen Einstieg in Echtzeit in unserem Live-Telegrammkanal gepostet. Darüber hinaus sind wir auch am Goldmarkt eingestiegen, da dieser ebenfalls bullisch wirkte. Diese nachrichtengetriebene Gaperöffnung aufgrund der Dynamik bot eine gute Gelegenheit, am Markt einzusteigen. Wir nennen das Silber-Chart-Buch dieser Woche daher "Silber - eine Woche im Rückblick", um Ihnen aufzuzeigen, wie diese Wiedereinstiege verlaufen sind.Tages-Silber-Chart vom 02.07.19, starke Trendwende:Tages-Chart vom 2. Juli 2019, Gold "Winner, Winner, Chicken Dinner!"Gleich am nächsten Tag wurden wir dafür belohnt, dass wir den Rücksetzer ausgenutzt hatten. Beide Märkte (also Gold und Silber) kehrten aggressiv ihren Kurs um und setzten ihren Aufwärtstrend fort. Die vorhergehende mit Nachrichten gefüllte Woche als auch das Wochenende war schnell vergessen.Mit unserer Quad-Exit-Strategie konnten wir im nächsten Schritt das Risiko dramatisch verringern, indem wir die Positionsgröße durch "frühe Gewinnmitnahmen" halbierten. Auf diese Weise konnten wir einen Gewinn von 1,24% auf unserer Silberbestände erzielen. Unser Goldtrade belohnte uns bei diesem ersten Gewinnmitnahme-Ziel mit 2,44%.3. Juli 2019, Silber Tages-Chart, wieder auf dem Umverteilungsniveau des Widerstands:Doch am 3. Juli 2019 befanden wir uns wieder in einer starken Widerstandszone bei einem Preisniveau von 15,45 USD. Hier ging den Bullen die Kraft aus.