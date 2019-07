Goldpreis sinkt; Augen auf Powells kommender Ansprache

Die Augen aller Trader sind derzeit auf die kommende Rede des Vorsitzenden der Federal Reserve, Jerome Powell, fokussiert, der seine Ansprache am Mittwoch und Donnerstag halten soll, so berichtet Investing.com "Während Powell spricht, werden wir sehen, ob wir Hinweise auf die langfristige Strategie der Fed sowie eine Bestätigung für eine Zinskürzung im Juli erhalten können", kommentierte J.J. Kinahan, leitender Marktstratege bei TD Ameritrade."Der Futures-Markt wettet noch immer zu 100%, dass es beim nächsten Treffen Ende dieses Monats zu einer Zinskürzung um 25 Basispunkte kommen wird", fügte er hinzu.Während der Goldpreis dazu positioniert war, den vierten Handelstag in Folge zu fallen, stieg der US-Dollarindex vor Powells Ansprache um 0,1%.© Redaktion GoldSeiten.de