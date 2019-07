Maple Gold meldet neue Bohrergebnisse mit 42,5 Meter und 1,75 g/t Gold aus der Nika-Zone

Montreal, 10. Juli 2019 - Maple Gold Mines Ltd. ("Maple Gold" oder das "Unternehmen") (TSX-V: MGM, OTCQB: MGMLF; Frankfurt: M3G) freut sich, die Untersuchungsergebnisse der vier (4) Bohrungen in der Nika-Zone während der diesjährigen Winterkampagne bekannt zu geben. Diese Bohrlöcher bauen auf dem letztjährigen 50m @ 1,77 g/t Au-Abschnitt in DO-18-218 (siehe Pressemitteilung vom 14. Mai 2018) auf, der dazu beitrug, eine neue Mineralisierungszone zu errichten, die in früheren Ressourcenschätzungen nicht enthalten war. Die diesjährigen Bohrungen umfassten zwei aggressive (200 Meter) Step-Out-Löcher, um weitere Mineralisierungsaufwärts- und Abwärtsbohrungen aus der letztjährigen Neuentdeckung zu testen, ein drittes Loch, um die westliche Kontinuität derselben Entdeckung zu testen, und schließlich die Vertiefung eines Bohrlochs 2012 (DO-12-105) etwa 250 Meter weiter westlich, das mit 21,1 g/t Au über die letzten 1,5 Meter in einer Mineralisierung endete.Maple Gold vertiefte DO-12-105 (als DO-19-105X) erfolgreich um 114m, wobei der kombinierte Abschnitt 2012 und 2019 42,5m zurückgab, durchschnittlich 1,75 g/t Au (nicht gekappt) aus einer vertikalen Tiefe von ca. 320m (465m Bohrloch), einschließlich 8m, durchschnittlich 2,86 g/t Au. Die Ergebnisse dieses Bohrlochs sollten zusätzliche Unzen für die Nika-Zone beitragen, da es derzeit keine konzeptionelle Grube in diesem Gebiet gibt. Dieser Abschnitt mit seinem gemischten Mineralisierungsstil (Syenit-Basalt-alkalin Gabbro-Karbonatit) wird so interpretiert, dass er den westlichen Rand der Nika-Zone darstellt (siehe Abbildung 1), der sich auf DO-18-218 konzentriert, wo die Mineralisierung weitgehend von Syenit beherbergt wird und geologisch der Porphyry-Zone am ähnlichsten ist.Maple Gold's VP, Exploration, Fred Speidel, kommentierte: "Wir freuen uns über diese neuen Ergebnisse, insbesondere über die Ergebnisse der Verlängerung des Lochs DO-19-105X, die dazu dienen, die westliche Fortsetzung der Nika-Zone bis mindestens 250 m westlich des ursprünglichen Abschnitts 2018 zu unterstützen und auch eine weitere Unterstützung für die Öffnung der Nika-Zone in die Tiefe zu bieten. Dies ist die zweite gerade Bohrkampagne, bei der wir eine sehr bedeutende Goldmineralisierung in der Nika-Zone durchschnitten haben, einem Gebiet, das nicht in früheren Ressourcenschätzungen oder in bestehenden konzeptionellen Gruben enthalten ist. Wir erwarten, dass weitere Bohrungen letztendlich zur Verbindung der Nika- und Porphyrzonen führen werden."https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/48270/10072019_DE_MGM reports Nika Zone assay results - Final Draft DE.001.pngAbbildung 1: Bohrplan für die Nika-Zone (grüne Umrandung) auf dem Restgesamtfeld-Magnetbild. Grüne Balken entlang der Bohrlochspuren stellen zusammengesetzte Intervalle mit >0,25 g/t Au (Basisabschaltung von Micon 2018) dar. Nika Zone deckt das Intervall zwischen zwei bestehenden (Micon 2018) konzeptionellen Gruben zur ESE und WNW ab. Die Goldmineralisierung ist mit mehr Magnetgesteinen (heißere Farben) verbunden.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/48270/10072019_DE_MGM reports Nika Zone assay results - Final Draft DE.002.jpegAbbildung 2: Probe von stark verändertem und pyritisiertem Basalt mit Syenitfragmenten im Intervall von 9,74 g/t Au; Sichtfeld 47,6 mm.Der Abschnitt DO-19-105X befindet sich am westlichen Rand der Nika-Zone, etwa 250 m westlich von DO-18-218, in gemischtem Basalt und Syenit (Abb. 2), beinhaltet aber auch Karbonatit und den damit verbundenen Änderungshalo sowie einige sehr ungewöhnliche, karbonatitbezogene Granat-Pyroxen-Porphyrit-Gabbros, die bereits in der Porphyriezone beobachtet und beschrieben wurden.Die Löcher DO-19-255 und 257, die jeweils nach oben und unten gebohrt sind, deuten darauf hin, dass eine ähnliche Mineralisierung vorhanden ist, insbesondere in DO-19-257, wo ein breiter (>100m) Mineralisierungshalo mit variablen Gehalten, der potenziell bis in die Tiefe offen ist, durchschnitten wurde. Die zukünftige Weiterverfolgung des Abschnitts DO-18-218 wird sich auf die Kontinuität des Eintauchens konzentrieren, d.h. in einem Winkel zu den bestehenden Bohrungen, da das Unternehmen davon ausgeht, dass dieser Ansatz das Volumenpotenzial der bekannten höhergradigen Triebe in der Nika-Zone besser definieren wird.Loch DO-19-266 bestätigte erfolgreich die Down-Dip-Erweiterung und Kontinuität des breiteren Halos der Goldmineralisierung, die in Loch DO-18-217 gefunden wurde, wobei das Loch 2019 eine obere Zone mit 18 m von 0,84 g/t Au, einschließlich 8 m von 1,30 g/t Au, und mehrere untere Zonen, einschließlich 4 m von 1,37 g/t Au, 4 m von 2,75 g/t Au und 3 m von 2,93 g/t Au, innerhalb eines breiteren Halos von über 75 m bei einem Cutoff von 0,1 g/t Au schneidet (siehe Tabelle 1 unten).Tabelle 1: Hervorgehobene Bohrabstände ab 2019 Bohrungen aus der Nika-Zone (insgesamt 4 Bohrungen)https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/48270/10072019_DE_MGM reports Nika Zone assay results - Final Draft DE.003.pngNotizen: Intervalle, die als Bohrlochlängen angegeben sind, wobei die tatsächlichen geschätzten Dicken zwischen etwa 70-90% der Bohrlochlängen liegen. Es wurden Porphyr-Zonenabdeckungen (13 g/t Au) verwendet. Alle Intervalle verwenden einen Cutoff von 0,25 g/t Au, mit Ausnahme des breiteren (77m) Intervalls in DO-19-266, das 0,1 g/t Au verwendet.Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Daten wurden unter der Aufsicht von Fred Speidel, M. Sc, P. Geo., Vice President Exploration, von Maple Gold, geprüft und vorbereitet. Herr Speidel ist eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects. Herr Speidel hat die Daten im Zusammenhang mit den in dieser Pressemitteilung veröffentlichten Erkundungsinformationen durch seine direkte Teilnahme an den Arbeiten überprüft.Maple Gold führt bei Douay strenge Qualitätssicherungs- ("QA") und Qualitätskontrollprotokolle ("QC") ein, die die Planung und Platzierung von Bohrlöchern im Feld, das Bohren und Abrufen des NQ-Bohrkerns, die Bohrlochvermessung, den Kerntransport zum Douay Camp, die Kernprotokollierung durch qualifiziertes Personal, die Probenahme und das Absacken des Kerns zur Analyse, den Transport des Kerns vom Standort zum ALS-Labor, die Probenvorbereitung für die Prüfung sowie die Analyse, Aufzeichnung und statistische Endkontrolle der Ergebnisse umfassen. Für eine vollständige Beschreibung der Protokolle besuchen Sie bitte die QA/QC-Seite des Unternehmens auf der Website unter: http://maplegoldmines.com/index.php/en/projects/qa-qc-qp-statementMaple Gold ist ein fortschrittliches Goldexplorations- und Entwicklungsunternehmen, das sich auf die Definition eines Goldprojekts im Distriktmaßstab in einer der weltweit führenden Bergbaujurisdiktionen konzentriert. Das Douay-Goldprojekt des Unternehmens mit einer Fläche von ~355 km² befindet sich entlang der Casa Berardi Deformationszone (55 km Streich) innerhalb des produktiven Abitibi Greenstone Belt im Norden von Quebec, Kanada. Das Projekt verfügt über eine ausgezeichnete Infrastruktur und eine etablierte Goldressource, die in mehrere Richtungen offen bleibt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.maplegoldmines.comIM NAMEN VON Maple Gold Mines Ltd. "Matthew Hornor"B. 