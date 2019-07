Gold auf 6-Jahreshoch angesichts Powells Anhörung

Der Goldpreis stieg am Donnerstag in Asien, nachdem die US-amerikanische Federal Reserve andeutete, dass sie sich trotz der schlechten US-Beschäftigtenzahlen auf eine Zinskürzung vorbereiten würde, so berichtet Investing.com Über Nacht erklärte der Vorsitzende der Fed, Jerome Powell, dass die Zentralbank "angemessen handeln" würde, um gegen die niedrigen Geschäftsinvestitionen und die zunehmenden wirtschaftlichen Unsicherheiten vorzugehen.Aufgrund der Erwartungen, dass die Fed die Zinsen diesen Monat senken wird, wurde Gold auf einen 6-Jahreshoch gehandelt. Die Unsicherheit um den Handelskrieg zwischen USA und China sowie um den Brexit unterstützten den sicheren Hafen ebenso."Auch wenn es angesichts der Skepsis gegenüber dem ersten Goldrallyzyklus einige Hindernisse geben wird, so glauben wir, dass es in den nächsten Wochen und Monaten zu einem größeren Goldrausch kommen wird", so erklärte Stephen Innes von Vanguard Markets Pte.© Redaktion GoldSeiten.de