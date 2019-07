Nornickel plant digitale Plattform für den Metallhandel

Das russische Bergbau- und Schmelzunternehmen Nornickel plant die Einführung einer digitalen Plattform für den Handel von Metallen, so berichtet Coin Telegraph . Diese solle bis Ende 2019 in Betrieb genommen werden.Der Vize-Präsident des Unternehmens, Andrey Bugrov, erklärte, dass Vorbereitungen zwar lange Zeit in Anspruch nehmen würden, man jedoch nichtsdestotrotz plane, die digitalisierte Handelsplattform bis Ende 2019 auf den Markt zu bringen.Im letzten Monat war Nornickel eine Partnerschaft mit dem Tech-Giganten IBM eingegangen, um ein Bildungsprogramm für Spezialisten einzuführen, die digitale Technologien für die Bergbau- und Metallbranchen entwickeln. Herausforderungen wären hierbei unter anderem die Erforschung und Entwicklung digitaler Ökosysteme, dies umfasse auch Blockchain und das Internet der Dinge.© Redaktion GoldSeiten.de