Ximen Minings Optionspartner GGX Gold nimmt die Bohrungen bei Gold Drop erneut auf

Vancouver, 11. Juli 2019 - Ximen Mining Corp. (TSX.v: XIM) (FRA: 1XMA) (OTCQB:XXMMF) (das Unternehmen oder Ximen) gibt bekannt, dass sein Optionspartner GGX Gold Corp. in der nächsten Woche die Bohrungen in seinem Konzessionsgebiet Gold Drop im Greenwood Mining Camp in British Columbia wieder aufnehmen wird.Die Teams für die bohrtechnischen und geologischen Arbeiten kehren derzeit zur Betriebsbasis von GGX in Greenwood (BC) zurück, um die Bohraktivitäten im Konzessionsgebiet Gold Drop wieder aufzunehmen. Die Bohrungen werden in der nächsten Woche zunächst im Erzgang C.O.D. North fortgesetzt, wo Probenergebnisse Ende vergangenen Jahres Werte von bis zu 21,7 Gramm Gold pro Tonne auf 0,4 Metern lieferten (siehe GGX-Pressemeldung vom 20. November 2018). Während das aktuelle Programm beim Erzgang C.O.D. North läuft, werden in Vorbereitung auf die Bohrungen bei der Anomalie Stargate II Straßenbauarbeiten durchgeführt und die Bohrplatten errichtet.Karte der Anomalie Stargate II: https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/48278/NR - XIM -July - 11- 2019 - Drilling Commences Again_DEPRcom.001.pngDie Bohrungen werden dann im Bereich eines geophysikalischen Zielgebiets fortgesetzt, das mithilfe von einer neuen Technologie identifiziert wurde: Stargate II, einem verbesserten, tief eindringenden geophysikalischen AMT-(Audio-Magnetotellurik) -Messverfahren, das von Earth Science Services Corporation aus Oshawa (Ontario) durchgeführt wurde (siehe GGX-Pressemeldung vom 3. Juli 2019). Die neue geophysikalische Anomalie liegt über dem Zentrum des Schnittpunkts von drei interpretierten strukturellen Verwerfungs-/Leitungslineamenten, von denen zwei mit bekannten Strukturen übereinstimmen: dem Erzgangsystem C.O.D. und einer Querverwerfung. Die Anomalie misst aus geometrischer Sicht 1.834 mal 1.377 Meter (siehe Abbildung unten) und wird als eine rohrförmige Struktur interpretiert, deren oberes Ende in einer Tiefe von etwa 360 Metern liegt. Sie erfordert daher Bohrungen mit einer Tiefe von mindestens 400 Metern und bis zu 764 Metern: die größte Tiefe, die jemals im Konzessionsgebiet Gold Drop gebohrt wurde.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/48278/NR - XIM -July - 11- 2019 - Drilling Commences Again_DEPRcom.002.pngDie Bohrungen sollen diesen Monat lang bei diesen und anderen Zielen andauern. Die Analyseergebnisse aus der ersten Runde der Bohrungen von GGX in dieser Saison, die sich auf den Erzgang C.O.D. konzentrierten, werden voraussichtlich auch in diesem Monat eingehen.Dr. Mathew Ball, P.Geo., ein Berater des Unternehmens hat als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift NI 43-101 die in dieser Pressemeldung enthaltenen Fachinformationen freigegeben.Das Unternehmen hat seinen Board-Mitgliedern, leitenden Angestellten, Mitarbeitern und Beratern 1.000.000 Aktienoptionen mit einem Ausübungspreis von 0,70 Dollar sowie 500.000 Restricted Share Units (RSUs) gewährt. Die Optionen und RSUs haben eine Laufzeit von fünf Jahren und werden 30 Tage nach Beendigung der Tätigkeit als Board-Mitglied, leitender Angestellter, Mitarbeiter oder Berater des Unternehmens annulliert. Die Aktienoptionen und die RSUs sind nicht übertragbar und sind an eine viermonatige Haltedauer ab dem Zeitpunkt der Gewährung gebunden. Für das Board of Directors:Christopher R. AndersonChristopher R. Anderson, President, CEO & DirectorInvestor Relations:Herr William Sattlegger604-488-3900ir@XimenMiningCorp.com 