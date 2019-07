American Manganese: Erste Ergebnisse aus Pilotanlage: Rückgewonnenes NMC-Kathodenmaterial weist Reinheitsgrad von 99,88% auf

Surrey, 11. Juli 2019 - American Manganese Inc. (AMY oder das Unternehmen) hat heute berichtet, dass im Rahmen der Herstellung von NMC-Kathodenmaterial mit Hilfe des RecycLiCoTM-Verfahrens - wie vom Unternehmen in seiner Pressemeldung vom 27. Juni 2019 angekündigt - ein Reinheitsgrad von 99,88 % erreicht werden konnte. Dieses hochreine rezyklierte Kathodenmaterial untermauert die Wahrscheinlichkeit, dass hier eine nachhaltige Versorgung mit einem leistungsstarken Kathoden-Sekundärrohstoff zur Herstellung von Lithiumionenbatterien sichergestellt werden kann.Der für Kathoden zum Einsatz kommende Rohstoff erfordert einen extrem hohen Reinheitsgrad und muss absolut frei sein von verunreinigenden Metallen, um den Branchenanforderungen zu entsprechen, wie wir das heute mit unseren ersten Ergebnissen bestätigen konnten, meint Larry Reaugh, President und CEO von American Manganese. Wir setzen unsere Entwicklungsarbeiten fort und halten unsere Ergebnisse stets transparent, um bei der Rückgewinnung und beim Reinheitsgrad auf dem Gebiet des Lithiumionenbatterie-Recyclings Maßstäbe zu setzen.American Manganese wird weitere Tests in der RecycLiCoTM-Pilotanlage durchführen, um die Rückgewinnung und den Reinheitsgrad des Materials weiter zu optimieren. Daneben finden Machbarkeitsstudien bei Branchenführern statt. Ziel des Unternehmens ist es, wirtschaftliche Rahmenbedingungen für die Entwicklung eines Kathode-zu-Kathode-Recyclingverfahrens (Anm.: Rückgewinnung von Sekundärrohstoff aus verbrauchtem Kathodenmaterial) für den Lithiumionenbatteriesektor zu schaffen. American Manganese Inc. ist ein Unternehmen für kritische Metalle, dessen Hauptaugenmerk auf das Recycling von Lithium-Ionen-Batterien mit dem patentierten RecycLiCoTM-Verfahren gerichtet ist. Das Verfahren ermöglicht hohe Gewinnungsraten von Kathodenmetallen wie Lithium, Kobalt, Nickel, Mangan und Aluminium in Batteriequalität mit minimalen Verarbeitungsschritten. American Manganese Inc. ist bestrebt, sein bahnbrechendes patentiertes RecycLiCoTM-Verfahren zu kommerzialisieren und ein Branchenführer beim Recycling von Kathodenmaterialien aus gebrauchten Lithium-Ionen-Batterien zu werden.Für das Management von American Manganese Inc.Larry W. ReaughPresident & Chief Executive OfficerTel: 778 574 4444E-Mail: lreaugh@amymn.comwww.americanmanganeseinc.comwww.recyclico.comDie TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, bei denen es sich um Aussagen über die Zukunft auf Basis aktueller Erwartungen und Annahmen handelt. Zu diesem Zweck können Aussagen, die sich auf historische Tatsachen beziehen, als zukunftsgerichtete Aussagen gewertet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind typischerweise mit Risiken und Unsicherheiten behaftet und es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als genau oder korrekt herausstellen. Anleger sollten sich nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies wird in den entsprechenden Gesetzen gefordert.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!