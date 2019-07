Endeavour Silver mit 6% Minus allein gestern

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Das kanadische Minenunternehmen Endeavour Silver Corp. erweckt unverändert einen wenig konstruktiven Eindruck. Dies unterstreicht allein der gestrige Verlust von rund 6% und so steht die Unterstützung bei 1,76 USD erneut im Fokus. Unterhalb dieses Levels sollte es zu einem Test des Tiefs vom 28. Mai bei 1,68 USD kommen, bevor darunter der weitere Weg gen Süden bis 1,50 USD und tiefer bis 1,25 USD geebnet sein dürfte.Die zuvor erfolgte Rückkehr über 2,00 USD weckte auch nur kurzfristig bullisch Hoffnungen, sodass man für eine deutlichere Signallage auf der Oberseite einen Anstieg über 2,14 USD abwarten sollte. Erst dann wäre weiteres Potenzial bis zum Bereich von 2,45 USD sowie ggf. Höher bis zum Widerstand bei 2,80 USD gegeben.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.