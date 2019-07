Goldpreis steigt trotz starker Inflation

Der Goldpreis stieg am Freitag in Asien, trotz einer stärker als erwarteten US-Inflation und Beschäftigtenzahlen, die im Gegensatz zu den Sorgen des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell standen, dass das Wirtschaftswachstum bedroht sei.Zuvor hatte Powell seine Sorgen darüber ausgedrückt, dass das Wirtschaftswachstum bedroht sei und eine Zinssenkung demnach gerechtfertigt wäre, so berichtet Investing.com . Ebenso war er darum besorgt, dass die schwächere Inflation hartnäckiger bleiben könnte, als man zuvor erwartet hatte."Fazit ist, dass sich die Wirtschaft in einer guten Position befindet. Mithilfe unserer Werkzeuge möchten wir dafür sorgen, dass das auch so bleibt", erklärte der Fed-Vorsitzende. Währenddessen stiegen die Kernverbraucherpreise stark. Der unerwartete Anstieg auf 2,1% übertraf das angepeilte Ziel der Federal Reserve von 2% leicht.Nach Veröffentlichung dieser Daten stoppte Gold seine Rally und ging zurück, erholte sich heute jedoch und blieb über den 1.400 Dollar je Unze.© Redaktion GoldSeiten.de