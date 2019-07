IsoEnergy Inc. - Erneuter Treffer: Erst hoch, dann runter

IsoEnergy gab gestern einen weiteren Treffer vom laufenden Bohrprogramm bekannt ( Link ). Am besten erklärt sich der erneute Treffer mit einem Blick auf die folgende Karte.Im Westen sehen wir die Entdeckungsbohrlöcher für diesen neuen Uran-Fund. Das Unternehmen hat zuletzt erhöhte Uran-Werte (>1.000 cps) im Bohrloch 16A festgestellt. Gestern dann erneut ein 3 Meter dicker Abschnitt mit >1.000 CPS in einem Step-Out-Hole, rund 100 Meter weiter im Osten:Wie es aussieht, konnte das Unternehmen somit nachweisen, dass sich die hochgradige Zone auf mindestens 250 Meter in der Länge erstreckt. Die bislang ausgewerteten Ergebnisse zeigen eine Mächtigkeit der Mineralisierung von bis zu 8,5 Metern und eine Breite von rund 40 Metern.Die Aktie zog zunächst auf 0,66 CAD an, scheiterte dann aber am alten Hoch. Dann kamen Gewinnmitnahmen und ISO ging bei 0,56 CAD aus dem Handel. Rein von den bisherigen Treffern her gesehen, scheint ISO einen der nächsten reellen Uran-Funde in der Region getätigt zu haben.Das Unternehmen kommentierte wie folgt:Steve Blower, Vice President of Exploration, kommentierte dies:"Bohrloch LE19-16A enthielt aufgrund seiner Radioaktivität und Dicke einen der besten Kreuzungen, die bisher in der Hurrikanzone gebohrt wurden.Noch beeindruckender ist das Vorhandensein einer hochgradigen Uranmineralisierung in LE19-18, einem 100 Meter weiter östlich gelegenen Abschnitt.Mit reichlich Verwerfungen, Veränderungen und erhöhter Radioaktivität im Sandstein über der Kreuzung interpretieren wir dies als ein Überschwingen des Hauptteils der Zone.Wir warten gespannt auf die Ergebnisse des derzeit zu bohrenden Folgelochs, das das Potenzial für eine dickere Mineralisierung nördlich von LE19-18 untersuchen wird."Die Aktie konnte den Widerstand gestern nicht überwinden, doch die Bohrungen gehen weiter und es stehen die Labor-Auswertungen der beiden jüngsten Treffer noch aus. Ich halte die Restposition im Trading-Depot unverändert.Würde der Ausbruch über 0,65 CAD gelingen, dann hätte die Aktie technisch viel Spielraum nach oben:© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.