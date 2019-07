Troy Resources Ltd.: Management erklärt sich

Wie am Donnerstag berichtet, forderte ein Aktionär von Troy, John Jones als Direktor "abzusägen" und gleichzeitig die Maximalvergütung für die Direktoren zu senken.Heute hat sich Troy Resources erklärt und dargelegt, dass keiner der Direktoren diese in der Satzung festgehaltene Maximalzahlung von 800.000 AUD p.a. bekommt ( Link ) und gebeten, die Einberufung einer außerordentlichen HV zurückzuziehen.Ich finde den Ansatz von RAMcap, einem kleinen Hedge-Fonds aus Australien richtig, den Antrag auf Entlassung von John Jones zu stellen. Er ist zu oft negativ mit seinen Verkäufen auffällig geworden.Ebenso ist es richtig, den Antrag zu stellen, die Maximalvergütung für die Non-Executive Direktoren von den in der Satzung festgehaltenen 800.000 AUD p.a. zu senken.Troy sollte hier aus meiner Sicht die Obergrenze senken und dies in der nächsten ordentlichen Hauptversammlung und RAMcap sollte sich auf diesen "Deal" einlassen.Es wäre schade, wenn das Unternehmen nun erneut den Aufwand für eine außerordentliche HV betreiben müsste.Besser wäre es, sich auf das Kerngeschäft zu fokussieren und das neu entdeckte Ohio Creek Vorkommen zügig in die Produktionsreife zu führen.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.