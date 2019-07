WGC: Goldhalbjahresausblick 2019

potenzielle negative Langzeitfolgen der höheren Zölle während der Handelsspannungen zwischen den USA und ihren Handelspartnern

geopolitische Spannungen zwischen der USA und dem Iran

Unsicherheit bezüglich des EU-Austritts Großbritanniens und andere politische sowie wirtschaftliche Sorgen in Europa

Der World Gold Council (WGC) veröffentlichte Donnerstag seinen Halbjahresbericht zum Goldpreis 2019 . Demnach prognostiziert der WGC für die nächsten sechs bis zwölf Monate, dass die Unsicherheit auf den Finanzmärkten und die akkommodierende Geldpolitik die Investmentnachfrage nach Gold unterstützen werde.Dem Bericht zufolge werden das Preismomentum (der Goldpreis stieg seit Jahresbeginn um 10,16%) und die strukturellen Wirtschaftsreformen in Indien und China treibende Kräfte der Nachfrage nach dem Edelmetall sein.Eine signifikante Unterstützung des Goldpreises lieferten in letzter Zeit vermehrte Andeutungen der Zentralbanken weltweit eine mildere Geldpolitik einzuschlagen. Zusätzlich zu den 247 Tonnen Gold, die diese Institutionen dieses Jahr bis Mai kauften, sollte die Erwartung des Marktes, dass die US-Notenbank den Leitzins dieses Jahr noch zwei- bis dreimal senkt, dem WGC zufolge die Nachfrage weiter fördern.Gold entwickelte sich bis Ende Juni zu einem der besten Vermögenswerte des Jahres. Investoren waren dieses Jahr insgesamt bullisher. Dies kann man an den positiven Zuflüssen in goldgedeckte ETFs (seit Jahresbeginn 108 Tonnen Gold im Wert von 5 Milliarden US-Dollar) und an den größeren Netto-Long-Positionen an der Comex (durchschnittlich 369 t im ersten Halbjahr) sehen.Neben die ersten Anzeichen einer globalen Konjunkturflaute, nennt der WGC einige Risiken, die in den kommenden Monaten zu einer lockereren Geldpolitik führen könnten:"Wir sehen dem Rest des Jahres positiv entgegen und glauben, dass die Verbrauchernachfrage zwar milde sein könnte und die spekulativen Aktivitäten Preisbewegungen verstärken könnten, doch insgesamt ist es wahrscheinlich, dass die Investmentnachfrage robust bleibt und die Zentralbanken ihren Kauftrend fortsetzen", schloss der Bericht.© Redaktion GoldSeiten.de