Goldpreis im Wochenverlauf etwas fester und kann sich über 1.400 $ halten

Goldpreis im Aufwärtstrend

Der abgebildete Wochenchart (mit logarithmischer Skalierung) zeigt die Kursentwicklung des in New York gehandelten Gold-Futures (GC) seit Anfang 2012 bei einem letzten Kurs von 1.417,8 $. Jeder Kursstab stellt die Kursbewegung für eine Woche dar.Der Gold-Future hatte vor drei Wochen ein neues 6-Jahres-Hoch erreicht, als ein Drehpunkt aus dem Jahr 2013 bei 1.434 $ überschritten wurde (braune Linie im Chart).In der vergangenen Woche konnte sich der Goldpreis nach den Gewinnmitnahmen der Vorwoche wieder etwas stabilisieren und deutlich über der wichtigen 1.400 $ Marke schließen. Der Wochen-Kursstab stellt sich als positiver Innenstab dar. Das bisherige Jahreshoch bei 1.442,9 $ konnte nicht überschritten werden.Aus Sicht des Wochencharts liegt ausgehend vom Jahrestief bei 1.267,3 $ ein definierter Aufwärtstrend vor. Die Wahrscheinlichkeit für weiter steigende Kurse am Goldmarkt liegt bei mindestens 60%.Das Chartbild sieht positiv aus und ein tendenziell weiter steigender Goldpreis kann erwartet werden. Das nächste größere Kursziel könnte jetzt die große 50% Fibonacci Korrektur bei 1.484,6 $ sein.Das positive Chartbild würde sich erst dann verschlechtern, wenn das Tief der letzten drei Wochen bei 1.387,4 $ unterschritten wird. In diesem Fall könnte sich weiteres Abwärtspotential bis zur 1.350 $ Marke eröffnen.Das Chartbild würde erst dann auf neutral drehen, wenn die psychologisch wichtige Kursmarke von 1.300 $ unterschritten wird.Erst ein relativ unwahrscheinlicher Kursrückgang unter das Jahrestief bei 1.267,3 $ würde das positive Chartbild auf negativ drehen.© Karsten Kagels