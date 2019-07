Kitco-Goldumfrage: Wall Street unentschlossen; Main Street bullisch

Die Trader der Wall Street sind unentschlossen, was weitere Entwicklungen des Goldpreises in dieser Woche angeht oder erwarten letztlich Seitwärtsbewegungen. Das geht aus der wöchentlichen Umfrage von Kitco News zu den zukünftigen Preisentwicklungen des gelben Edelmetalls hervor. Die Main Street hingegen bleibt bullisch gegenüber Gold.Dieses Mal stimmten 16 Marktexperten bei der Umfrage der Wall Street ab. Davon waren sieben (44%) Teilnehmer der Ansicht, dass sich Gold eher seitwärts oder neutral entwickeln wird. Fünf (31%) Befragte erwarten einen höheren Preis, während vier (25%) Teilnehmer einen Preisrückgang prognostizieren.Zudem nahmen auch 961 Teilnehmer im Rahmen der Main-Street-Umfrage teil. Davon stimmten 653 (67%) der Befragten dafür, dass der Preis des gelben Edelmetalls in dieser Woche steigen wird. Weitere 175 (18%) Teilnehmer sind der Meinung, dass der Preis fallen wird. Die verbleibenden 133 (14%) erwarten einen Seitwärtsmarkt.© Redaktion GoldSeiten.de