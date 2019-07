Goldpreis fast unverändert; Spannungen zwischen China & USA lassen nach

Der Goldpreis blieb am Montag in Asien eher unverändert, nachdem Daten zeigten, dass das Wirtschaftswachstum Chinas auf ein 27-Jahrestief gefallen war, so berichtet Investing.com . Das BIP-Wachstum des Landes ging im Jahresvergleich um 6,2% im Zeitraum von April bis Juni zurück, so zeigten Daten des chinesischen Statistikamtes.Aufgrund von Erwartungen einer Zinssenkung stieg der Goldpreis in den letzten zwei Monaten von etwa 1.200 Dollar je Unze auf etwa 1.400 Dollar je Unze. Eine Zinskürzung würde den Dollar wahrscheinlich schwächen und das gelbe Edelmetall unterstützen.Zeitgleich entspannten sich die Spannungen zwischen China und USA scheinbar. Angeblich könnte die USA Unternehmen Lizenzen aushändigen, um wieder an das chinesische Telekommunikationsunternehmen Huawei verkaufen zu können.Der US-Präsident traf sich letzten Monat mit dem chinesischen Staatsoberhaupt in Japan, wo beide versprachen, die Handelsgespräche wiederaufzunehmen.© Redaktion GoldSeiten.de