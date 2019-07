ANZ: Gold ist weiterhin wertvolles Asset

Aus einem Bericht der Australia and New Zealand Banking Group bezüglich Edelmetalle geht hervor, dass die Bank Gold weiterhin für einen wertvollen Vermögenswert hält, so schreibt Eamonn Sheridan auf Forexlive Dies treffe vor allem in Zeiten zunehmender geopolitischer Spannungen, wachsender makroökonomischer Unsicherheit und eines reifenden Konjunkturzyklus zu. Der Markt erwarte gleichzeitig Zinssenkungen weltweit, was Gold attraktiver für Investoren machen sollte.Die Käufe von Gold als sicherer Hafen setzten sich fort, wobei die Bestände der ETFs um 150 Tonnen anstiegen. Ebenso kauften die weltweiten Zentralbanken weiterhin Gold, um sich vom US-Dollar zu diversifizieren.Der Edelmetallmarkt wird durch die Nachfrage von den Autokatalysatoren gestützt, ebenso wie durch die neuen Emissionsstandards in China, die diesen Monat eingeführt werden sollen.© Redaktion GoldSeiten.de