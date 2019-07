Osino Resources Corp. schließt überzeichnete Privatplatzierung ab

Vancouver, 15. Juli 2019 - Osino Resources Corp. (TSXV: OSI, FWB: RSR1) (Osino oder das Unternehmen), freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine überzeichnete nicht vermittelte Privatplatzierungsfinanzierung (das Angebot) (Bruttoeinnahmen in Höhe von insgesamt 3,588 Millionen kanadischen Dollar) abgeschlossen hat.Das Unternehmen hat insgesamt 10.252.143 Einheiten (jeweils eine Einheit) zu einem Preis von 0,35 kanadischen Dollar pro Einheit zugeteilt und emittiert. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie (eine Aktie) und einem halben Warrant auf den Kauf einer Stammaktie (jeder ganze Warrant, ein Warrant). Jeder ganze Warrant kann innerhalb von 24 Monaten nach dem Emissionsdatum ausgeübt werden, um eine Aktie zu einem Ausübungspreis von 0,55 kanadischen Dollar zu erwerben.Darüber hinaus hat das Unternehmen Vermittlungsgebühren in Höhe von 35.490 kanadischen Dollar bezahlt und 42.857 Stammaktien emittiert. Canaccord Genuity Corporation fungierte in Zusammenhang mit dem Angebot als Finanzberater.Heye Daun, CEO und Mitbegründer von Osino, sagte: Wir schätzen die kontinuierliche Unterstützung unserer wichtigsten Investoren, vor allem Ross Beaty, RCF Opportunities Fund L.P. und Power One Capital Markets Limited, mit denen wir diese überzeichnete Finanzierung auf einem schwierigen Junior-Bergbaumarkt abschließen konnten. Wir freuen uns über unser laufendes Bohrprogramm in Namibia und werden den Markt in den kommenden Wochen mit Fortschrittsupdates auf dem Laufenden halten.Das Unternehmen beabsichtigt, die Nettoeinnahmen aus dem Angebot zur Finanzierung der Ausgaben bei seinen Projekten in Namibia sowie als allgemeines Betriebskapital zu verwenden. Alle Wertpapiere, die im Rahmen des Angebots emittiert werden, unterliegen einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag. Osino Resources Corp. (TSXV: OSI) (FSE: RSR1) ist ein kanadisches Goldexplorationsunternehmen mit Fokus auf dem Erwerb und der Erschließung von Goldprojekten in Namibia. Osino konzentriert sich auf Goldmineralisierungen, die dem allgemeinen orogenen Goldlagerstättenmodell entsprechen. Wir verfolgen aktiv eine Reihe von Goldentdeckungen, höffigen Gebieten und Zielen auf unserem 7.400 km2 umfassenden Grundbesitz; dabei setzen wir auf einen Portfolioansatz, der auf Entdeckungen ausgerichtet ist. Unsere 22 exklusiven Explorationskonzessionen befinden sich im viel versprechenden Mineralgürtel Damara in Namibia, überwiegend in der Nähe und in Streichrichtung der produzierenden Goldminen Navachab und Otjikoto.Im Jahr 2019 konzentriert sich Osino weiterhin auf die Erschließung der Entdeckungen Twin Hills und Goldkuppe im sich entwickelnden Goldrevier Karibib, die Erkundung unserer Zielgebiete Otjikoto East und Otjiwarongo und die Identifizierung neuer Ziele in unseren übrigen Konzessionen. Unsere Kernprojekte liegen günstig im Nordwesten der namibischen Hauptstadt Windhoek. Durch ihre Lage profitieren die Projekte in erheblichem Maße von der gut ausgebauten Infrastruktur von Namibia mit Schnellstraßen, Eisenbahn, Strom und Wasser in unmittelbarer Nähe.Namibia ist bergbaufreundlich und gilt als eines der politisch und gesellschaftlich stabilsten Länder auf dem afrikanischen Kontinent. Osino prüft nach wie vor neue Projekte, um sein Portfolio in Namibia zu erweitern.Nähere Informationen erhalten Sie auf der Website des Unternehmens unter https://osinoresources.com/.Osino Resources Corp.Heye Daun: CEOTel: +27 (21) 418 2525hdaun@osinoresources.comJulia Becker: Investor Relations ManagerTel: +1 (604) 785 0850jbecker@osinoresources.comOsino Resources Corp.Suite 810 - 789 West Pender St.Vancouver, BC V6C 1H2Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!