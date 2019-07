Fed-Gouverneurin: US-Zinsen bleiben in Zukunft wahrscheinlich niedrig

Während des Policy Summit 2019 der Federal Reserve Bank of Cleveland in Cincinnati, Ohio, erklärte die Fed-Gouverneurin Lael Brainard, dass es wahrscheinlich scheine, dass die Zinsen in den USA in Zukunft niedrig bleiben werden, so hieß es auf FXStreet . "Grundlegende Prinzipien des Risikomanagements argumentieren für einen eher milderen Zinspfad, wenn die Risiken einem Abwärtstrend folgen", erklärte Brainard.In den letzten Wochen seien wichtige Abwärtsrisiken für die US-Wirtschaft aufgetaucht, einschließlich politische Unsicherheit. Zudem seien auch die Indikatoren der US-amerikanischen Inflation enttäuschend gewesen.Die Abwärtsrisiken könnten laut Angaben die US-Wirtschaftsaktivität belasten. Daten hingegen deuten darauf hin, dass die Konsumausgaben innerhalb der USA robust seien und das Verbrauchervertrauen hoch bliebe.© Redaktion GoldSeiten.de