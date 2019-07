Mark Mobius: "Ich liebe Gold."

"Ich liebe Gold", so hieß es von Mark Mobius, dem vielleicht bekanntesten Schwellenlandinvestor der Welt. Er ist der Ansicht, dass Gold in Bullionform zumindest 10% eines jeden Investorportfolios ausmachen sollte. Nun jedoch scheint ein idealer Zeitpunkt zum Investieren gekommen zu sein, schreibt Moneyweek , und der Grund dafür seien unter anderem auch die Zentralbanker.Auf der einen Seite fallen die Zinsen allgemein eher niedrig aus, vor allem in Europa. "Welchen Sinn macht es, Euro zu besitzen, wenn die Rendite negativ ist? Sie können Ihr Geld genauso gut in Gold investieren, da Gold eine deutlich bessere Währung ist."Mobius meint, dass der Goldpreis noch höher steigen und Ende des Jahres sogar 1.500 Dollar je Unze übersteigen könnte. Das erneuerte Interesse an Gold sei neben den erwarteten Zinssenkungen auch den Zentralbanken, namentlich die Russlands und Chinas, zuzuschreiben, die ihre Goldbestände in den letzten Monaten stark erhöht hatten.© Redaktion GoldSeiten.de