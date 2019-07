Handelsgespräche scheinen Fortschritte zu machen

In Asien stieg der Goldpreis am Dienstag, trotz bullischer Daten aus den USA und China, so berichtet Investing.com . Zuvor waren positive Zahlen aus der Industrie und dem Einzelhandel in China veröffentlicht worden. Der US-Dollarindex blieb bei 96,578 eher unverändert.Steven Mnuchin, US-Finanzminister, erklärte zudem, dass er sich für Handelsgespräche mit dem US-amerikanischen Handelsvertreter Robert Lighthizer nach Peking begeben würde, nachdem man in dieser Woche bereits mit chinesischen Offiziellen am Telefon gesprochen hatte."Wir erwarten in dieser Woche einen erneuten Anruf. Und sollten wir in einem gewissen Ausmaß Fortschritt erzielen, dann besteht die Wahrscheinlichkeit, dass wir dorthin reisen werden", hatte Mnuchin am Montag im Weißen Haus erklärt.© Redaktion GoldSeiten.de