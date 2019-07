Venezuela verkauft Gold im Wert von 40 Mio. Dollar

In der letzten Woche verkaufte Venezuela Gold im Wert von 40 Millionen Dollar, so berichtet Bloomberg . Dabei stellte sich das Land gegen die zahlreichen US-Sanktionen, die drohen, das autokratische Regime von Nicolas Maduro zu zerstören.Am 12. Juli verkaufte die venezolanische Zentralbank fast eine Tonne Gold und verminderte die Dollarreserven des Landes nahezu auf ein 30-Jahrestief von 8,1 Milliarden Dollar. Maduro verkaufte laut Angaben seit Anfang April bisher etwa 24 Tonnen Gold, unter anderem auch an Unternehmen innerhalb der Vereinigten Arabischen Emirate und der Türkei.Im April verhängte das Office of Foreign Assets Control des US-amerikanischen Finanzministeriums Sanktionen über die venezolanische Zentralbank, um den lukrativen Handel Maduros zu unterbinden, den dieser dazu verwendete, die Loyalität gegenüber seinem Regime zu schüren.© Redaktion GoldSeiten.de