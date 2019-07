Ximen Minings Optionspartner informiert über laufende Explorationsarbeiten auf Treasure Mountain

Vancouver, 16. Juli 2019 - Ximen Mining Corp. (TSX.v: XIM) (FRA: 1XMA) (OTCQB:XXMMF) (das Unternehmen oder Ximen) freut sich bekannt zu geben, dass sein Optionspartner New Destiny Mining Corp. die anstehenden Arbeiten im Silberkonzessionsgebiet Treasure Mountain unweit von Tulameen (British Columbia) - Grabungen, die Errichtung der Zufahrtsstraße und der Bohrstandorte sowie die Probenahme von Gesteinssplittern - erfolgreich abgeschlossen hat.Das Silberkonzessionsgebiet Treasure Mountain erstreckt sich über eine Grundfläche von 10.700 Hektar mit vorteilhaften geologischen Merkmalen und liegt unmittelbar neben dem von Nicola Mining Inc. explorierten Konzessionsgebiet Treasure Mountain (Standort des historischen Silber-Blei-Zink-Bergbaubetriebs Treasure Mountain). Das Silberkonzessionsgebiet Treasure Mountain beherbergt sieben Gold-, Silber-, Blei-, Zink- und/oder Kupfervorkommen, die über verschiedene Regionen verteilt und in der MINFILE-Datenbank von British Columbia registriert sind. Dazu zählen auch goldführende Quarzgänge, polymetallische Erzgänge und Vorkommen vom Porphyrtyp. An den Standorten einiger dieser Erzvorkommen finden sich historische Untertagebaubetriebe. Das Konzessionsgebiet liegt im sogenannten Intermontane Terrane, wo sich zahlreiche Porphyr-Kupferlagerstätten befinden.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/48317/NR - XIM - 16-July-2019 - Treasure Mountain Update_DE_PRcom.001.jpegProbenahme im Prospektionsgebiet Railroad Creekhttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/48317/NR - XIM - 16-July-2019 - Treasure Mountain Update_DE_PRcom.002.jpegKupfermineralisierung bei Railroad CreekEin erstes Arbeitsprogramm mit Grabungen, der Entnahme von Gesteinsproben und der Errichtung der Zufahrtsstraße und der Bohrstandorte wurde in zwei Zielzonen, den Prospektionsgebieten Superior (Lucky Todd) und Railroad Creek, absolviert. Diese Zonen erstrecken sich über geochemische Kupfer- und Goldanomalien in der Gesteinsmasse, die während früherer Arbeitsprogramme im Konzessionsgebiet aufgefunden wurden. Mit den Arbeiten wurde bei Superior begonnen, wo eine im Vorfeld gewonnene Probe 8,81 Gramm Gold pro Tonne enthielt. Die Bohrstandorte wurden entsprechend vorbereitet. Mit einem Bagger wurden Grabungen auf einer Gesamtlänge von 60 Metern durchgeführt und dabei eine Reihe von Quarzadern mit Pyrit- und Kupferkiesmineralisierung, eingebettet im Intrusivgestein, freigelegt. Anschließend wurden die Arbeiten im Prospektionsgebiet Railroad Creek fortgesetzt. Hier befinden sich mindestens acht historische Bergbaustollen, in denen eine im Diorit-Granodiorit-Gestein lagernde Kupfermineralisierung erkundet wurde. An diesem Standort wurden im Vorfeld bereits geochemische Kupferanomalien (bis zu 8940 ppm Cu oder 0,89 % Kupfer) in der Gesteinsmasse ermittelt. Es wurden eine unbefestigte Zufahrtsstraße auf 890 Metern Länge angelegt, Gräben von 15 Metern Länge gezogen und zwei Bohrstandorte errichtet. Ausgehend von einem historischen Bergbaustollen wurde eine Mineralisierungszone mit Pyrit- und Kupferkiesanteilen auf 12 Metern Länge freigelegt. An beiden Standorten wurden Splitterproben aus dem Gestein entnommen und zur Analyse übergeben.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/48317/NR - XIM - 16-July-2019 - Treasure Mountain Update_DE_PRcom.003.jpegAufnahme eines neu errichteten Grabens bei Lucky Toddhttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/48317/NR - XIM - 16-July-2019 - Treasure Mountain Update_DE_PRcom.004.jpegErrichtung einer ZufahrtsstraßeIm Rahmen der nächsten Explorationsphase wird man sich auf die Zone Jamie Creek konzentrieren, wo mehrere Zielbereiche mit eingelagerten Golderzgängen entdeckt wurden. Proben aus diesen Bereichen lieferten Goldwerte von bis zu 11,3 Gramm pro Tonne. Zu den geplanten Arbeiten zählen die Neuanlage der Zufahrtsstraße sowie die Errichtung von Gräben und Bohrstandorten. Bohrungen an ausgewählten Standorten in allen Prospektionsgebieten sind gegen Ende der Saison geplant.Die oben angeführten Analyseergebnisse wurden von ALS Laboratories in North Vancouver, British Columbia - einem unabhängigen gewerblichen Labor mit entsprechender Zertifizierung - ermittelt. Die Goldanalyse erfolgte mittels Brandprobe mit abschließender Atomabsorption an Teilproben von 50 g. Die Kupferanalyse bestand aus einem Aufschlussverfahren mit vier Säuren, gefolgt von einer ICP-MS-Analyse.Dr. Mathew Ball, P.Geo., VP Exploration von Ximen Mining Corp. hat als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift NI 43-101 die in dieser Pressemeldung enthaltenen Fachinformationen freigegeben.Für das Board of Directors:Christopher R. AndersonChristopher R. Anderson, President, CEO & Director Ximen Mining Corp. besitzt sämtliche Rechte an seinen drei Edelmetallprojekten, die sich im Süden der Provinz British Columbia befinden. Die beiden Goldprojekte von Ximen sind das Projekt Gold Drop und das epithermale Goldprojekt Brett. Darüber hinaus besitzt Ximen noch das Silberprojekt Treasure Mountain, das an den ehemaligen Produktionsbetrieb der Silbermine Huldra grenzt. Derzeit sind sowohl das Projekt Gold Drop als auch das Silberprojekt Treasure Mountain Gegenstand von Optionsvereinbarungen. Die Optionspartner tätigen jährlich gestaffelte Zahlungen in Form von Barmittel und Aktien und finanzieren auch die Erschließung dieser Projekte. Das Unternehmen hat kürzlich die Kontrolle über die Kenville Goldmine in der Nähe von Nelson British Columbia und die Amelia Goldmine im Zentrum des McKinney Goldlagers übernommen.Ximen ist ein börsennotiertes Unternehmen, das unter dem Kürzel XIM an der TSX Venture Exchange, unter dem Kürzel XXMMF in den USA und unter dem Kürzel 1XMA und der WKN-Nummer A2JBKL in Deutschland an den Börsen Frankfurt, München und Berlin notiert.Ximen Mining Corp.888 Dunsmuir Street - Suite 888Vancouver, B.C., V6C 3K4 