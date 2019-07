First Graphene Ltd. stellt ihren Fortschritt auf internationalen Konferenzen vor

- Warwick Grigor wird auf der Noosa Mining and Exploration Investor Conference in Noosa, Australien, ein Update der Geschäftsentwicklung geben.- Andy Goodwin wird ein Technologie-Update auf der wissenschaftlichen Tagung CNPComp2019 in London, Vereinigtes Königreich, präsentieren. First Graphene Ltd. (ASX FGR) gibt bekannt, dass das Unternehmen im Rahmen seines fortlaufenden Engagements, die Investoren und Kunden über den Geschäftsfortschritt zu informieren, im Juli 2019 auf zwei internationalen Konferenzen präsent sein wird.Warwick Grigor, Non-Executive Chairman, wird am Freitag, den 19. Juli 2019 einen Vortrag über Graphen im Rahmen der Mixed Minerals Session (Mischminerale) der Noosa Mining and Exploration Investor Conference in Noosa, Australien, halten. Warwicks Vortrag wird sich auf die Fortschritte des Geschäfts von First Graphene Ltd. konzentrieren, da man die Grundlagen für ein erfolgreiches Geschäft mit Spezialwerkstoffen weiter ausbaut.Andy Goodwin, Chief Technology Officer, wird auf der wissenschaftlichen Tagung CNPComp2019 (Carbon Nanomaterials in Composites) am Donnerstag, dem 18. Juli 2019 in London, Vereinigtes Königreich, einen Vortrag mit dem Titel "Graphene Goes Large - Industrial Scale Adoption of Carbon Nanomaterials in Composites" (Graphen nimmt Fahrt auf - Einführung von Kohlenstoffnanomaterialien in Verbundwerkstoffen im industriellen Maßstab) halten. Andys Vortrag wird den Einsatz von PureGRAPH(R)- Graphenprodukten in realen Anwendungen in der gesamten Verbundwerkstoffindustrie herausstellen. Neue Daten zur Leistung von PureGRAPH(R)-Zusatzstoffen in wärmeleitenden Beschichtungen und als Ionenpermeabilitätsbarriere (Korrosionsschutz von Bewehrungsstäben) in Beton werden in diesem Vortrag enthalten sein.Die Präsentationen werden auf der Website von First Graphene Ltd. zur Verfügung gestellt.First Graphene Ltd. ist ein führender Anbieter von Hochleistungs-Graphenprodukten. Das Unternehmen besitzt eine robuste Produktionsplattform, die auf der unternehmenseigenen Belieferung mit sehr reinen Rohmaterialien und einer etablierten Produktionskapazität von 100 Tonnen Graphen pro Jahr basiert. Kommerzielle Anwendungen werden jetzt in Verbundwerkstoffen, Elastomere, im Brandschutz, im Baugewerbe und in der Energiespeicherung avanciert.First Graphene Ltd. ist in Australien börsennotiert (ASX: FGR) und ihr primärer Produktionsstandort befindet sich in Henderson in der Nähe von Perth, Western Australia. Das Unternehmen wurde vor Kurzem im Vereinigten Königreich als First Graphene (UK) Ltd. in das Handelsregister eingetragen und ist ein Tier-1-Partner im Graphene Engineering Innovation Centre (GEIC)in Manchester, Vereinigtes Königreich.Graphen-Pulver von PureGRAPH(TM) sind in großen Mengen in lateralen Plättchengrößen von 20 µm, 10 µm und 5 µm erhältlich. Die Produkte sind leistungsstarke Additive, die sich durch hohe Qualität und einfache Handhabung auszeichnen.Craig McGuckin, Managing DirectorTel. +61-1300-660 448Warwick Grigor, Non-Executive ChairmanTel. +61-417-863 187info@firstgraphene.com.auwww.firstgraphene.com.auIm deutschsprachigen Raum:AXINO GmbHFleischmannstraße 15, 73728 Esslingen am NeckarTel. +49-711-82 09 72 11Fax +49-711-82 09 72 15office@axino.dewww.axino.deDies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.