Deutsche Bank: Gold wäre ultimativer Gewinner im Währungskrieg

Sollte die US-amerikanische Außenpolitik zu einem weltweiten Währungskonflikt führen, so wird Gold der ultimative Gewinner sein, meint die Deutsche Bank AG. Mögliches Eingreifen durch die US-Außenpolitik ist seit kurzem zum Gesprächsthema unter Wall-Street-Analysten geworden, so Bloomberg , nachdem Präsident Trump China und Europa in diesem Monat anvisierte und diese beschuldigte "ein großes Währungsmanipulationsspiel" zu betreiben.Sollten die USA den Dollar abschwächen - etwas, das man seit 2000 nicht mehr getan hat - könnte das andere Nationen dazu veranlassen, dieses Eingreifen zu kontern und einen "echten Währungskrieg" auslösen, der wahrscheinlich den Yuan und den Euro involvieren würde, meint Alan Ruskin, Stratege bei der Deutschen Bank."Der direkteste und einfachste Weg, die Komplexität eines Währungskrieges zu handhaben, besteht darin, Long-Positionen in Gold einzunehmen", kommentierte Ruskin.Gold ist in diesem Jahr um etwa 10% gestiegen; Grund dafür sind unter anderem die Spannungen zwischen USA und China sowie zunehmende Erwartungen einer Zinssenkung durch die Federal Reserve. Erst letzten Monat erreichte das gelbe Edelmetall ein 6-Jahreshoch.© Redaktion GoldSeiten.de