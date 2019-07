ThinkMarkets: Goldbullen haben "wenig Grund zur Sorge"

Trotz einiger normaler Schwankungen des Goldpreises in dieser Woche, hätten Goldbullen "wenig Grund zur Sorge" solange sich der Aufwärtstrend des gelben Edelmetalls fortsetzen würde, hieß es von dem Online-Maklerunternehmen ThinkMarkets. Die chinesischen Wirtschaftsdaten würden Gold diese Woche belasten, bemerkte führender Marktanalyst des Unternehmens, Naeem Aslam."Die People's Bank of China unterstützte die Wirtschaft voll und ganz und diese Unterstützung hat China den Tag gerettet. Die Betriebsleistung und die Verkaufszahlen des Einzelhandels haben Schätzungen übertroffen und etwas Risikoappetit unter den Investoren ausgelöst", schrieb Aslam am Montag, wie Kitco News berichtet.Trotzdem sollten Goldbullen nicht in Verzweiflung verfallen, meint ThinkMarkets. "Der Preis sieht solide aus", erklärte Aslam. "Der Preis wird über seinen 50-tägigen, 100-tägigen und 200-tägigen gleitenden Durchschnitten gehandelt. Das bestätigt, dass der Preis einem Aufwärtstrend folgt. Solange der Preis darüber bleibt, gibt es für die Bullen wenig Grund zur Sorge."© Redaktion GoldSeiten.de