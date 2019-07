Perth Mint präsentiert gigantische Goldmünze an NYSE

Die australische Prägestätte, Perth Mint , transportierte eine kolossale Goldmünze mit einem Gewicht von einer Tonne zum New York Stock Exchange, um dafür zu werben, dass nun physisches, australisches Gold für US-amerikanische Investoren verfügbar ist, so berichtet 7News Die Goldmünze besteht aus 99,99% purem Gold und ist 80 Zentimeter breit und 13 Zentimeter dick. Laut Angaben zufolge wird sie von Guinness World Records als die weltweit größte Münze, die bisher erschaffen wurde, anerkannt. Der Wert der Münze liegt bei mehr als 60 Millionen australische Dollar.Die gigantische Münze wird außerhalb der Aktienbörse an der Wall Street ausgestellt, um den offiziellen Beginn des Perth Mint Physical Gold Exchange Traded Fund zu markieren, der seinen Handelsbeginn am Dienstagabend unter dem Code AAAU hatte."Das physische Gold, das jede AAAU-Aktie deckt, wird von unserem staatlichen Besitzer gedeckt, der Regierung Westaustraliens", erläuterte CEO der Prägestätte Richard Hayes.© Redaktion GoldSeiten.de