Stand der US-Staatsanleihen im Mai 2019

Das US-amerikanische Finanzministerium veröffentlichte vor kurzem die neusten Daten zu den Beständen an Staatsanleihen ausländischer Gläubiger für den Mai 2019. Diesen zufolge steht China noch immer an der Spitze.Das Reich der Mitte reduzierte seine Bestände im fünften Monat des Jahres um 2,8 Milliarden US-Dollar auf nunmehr 1.110,2 Milliarden US-Dollar von den ursprünglichen 1.113 Milliarden US-Dollar im April 2019.An zweiter Stelle folgte dann Japan mit Staatsanleihen im Wert von 1.101,0 Milliarden US-Dollar. Das asiatische Land hatte seine Bestände tatsächlich um 37 Milliarden US-Dollar auf 1.101 Milliarden US-Dollar von den 1064 Milliarden US-Dollar im Vormonat erhöht.An dritter Stelle wurde das Vereinigte Königreich mit Beständen an Staatsanleihen im Wert von 323,1 Milliarden US-Dollar gelistet; im Vergleich zum April wurden auch hier die Bestände erhöht. Danach folgte Brasilien mit 305,7 Milliarden US-Dollar.Die gesamte Auslandsverschuldung der USA belief sich im Mai auf 6.539,1 Milliarden US-Dollar. Etwas höher als die 6.433,6 Milliarden US-Dollar im vorherigen Monat.© Redaktion GoldSeiten.de