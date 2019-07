SkyBridge Capital: Gold vs. Staatsanleihen - Was ist die bessere Investition?

Worin sollte man eher investieren: Gold oder 10-jährige Staatsanleihen? "In Gold, keine Frage", entgegnete Troy Gayeski von SkyBridge Capital am Mittwoch auf diese Frage. "Wenn Sie auf Wirtschaftswachstum, den zukünftigen Pfad der Federal Reserve und Gesamterträge in den nächsten sieben Jahren aus sind, dann ist das zweifelsohne Gold."Investoren sollten sich auf den weltweiten makroökonomischen Ausblick konzentrieren, so Gayeski. Dieser deute darauf hin, dass Gold in der Lage sei all seine Rekordhochs während der nächsten Rezession erneut zu erreichen, berichtet Kitco News . Allgemein würde der zukünftige Pfad der Geldpolitik zu Niedrigzinsen hin verlaufen. "Während der nächsten Rezession wird die Fed Nullzinsen einführen", erklärte er."Gold könnte derweil seine Hochs von 2011 testen. Es hat mehr Aufwärtsmomentum und Rückenwind von den weltweiten Zentralbanken erhalten." Die 10-jährige Staatsanleihe solle während der nächsten Rezession hingegen Abwärtsbewegungen verzeichnen. "Die 10-jährige Staatsanleihe befindet sich bereits bei 2% bis 2,1%. Während der nächsten Rezession wird sie auf 1% bis 0,5% abfallen."© Redaktion GoldSeiten.de