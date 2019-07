Goldpreis steigt leicht; Zentralbanker unsicher bezüglich Zinssenkung

Der Goldpreis stieg am Donnerstag in Asien leicht, nachdem der Internationale Währungsfonds verlauten ließ, dass der US-Dollar überbewertet sei, so berichtet Investing.com . Basierend auf kurzfristigen, wirtschaftlichen Fundamentaldaten sei der Dollar laut Angaben um 6% bis 12% überbewertet.Währenddessen hieß es zeitgleich von der Vorsitzenden der San Francisco Fed, Mary Daly, dass sie noch immer unsicher darüber sei, ob es wirklich an der Zeit wäre, die Zinsen am Ende des Monats zu senken. "Zu diesem Zeitpunkt tendiere ich zu keiner bestimmten Richtung, doch ich orientiere mich an den Daten; die Hinweise auf Stimmung, Verhalten, Momentum und Gegenwinde", erklärte sie.Die Sorgen um Entwicklungen im Handelsstreit zwischen USA und China blieben hingegen bestehen, als Trump in dieser Woche meinte, es sei ein langer Weg, bis die Landesregierungen zu einem Handelsabkommen gelangen würden, während er gleichzeitig erneut androhte, Zölle über chinesische Waren zu verhängen.© Redaktion GoldSeiten.de