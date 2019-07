USGS - Fördermenge der US-Goldminen im April 2019

Gestern meldete das geologische Institut der Vereinigten Staate, US Geological Survey, ( USGS ) die neusten Daten zur Minenproduktion der US-amerikanischen Goldminen per Ende April 2019.Aus diesen ging hervor, dass die Goldproduktion im vierten Monat des Jahres gegenüber März mit 17.400 Kilogramm relativ unverändert ausfiel. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, April 2018, ergab sich ein leichter Rückgang bei der Fördermenge der US-Goldminen.Die durchschnittliche Tagesproduktion belief sich im April 2019 auf etwa 579 Kilogramm am Tag; im März waren es nur 560 Kilogramm. Man verzeichnete verglichen zu April 2018 jedoch eine leichte Abnahme: Damals hatte man 584 Kilogramm Gold am Tag produziert.Der durchschnittliche, von Engelhard Industries realisierte Goldpreis belief sich auf 1.287,94 Dollar je Unze Gold, 16,80 Dollar je Unze weniger als der Durchschnittspreis im März 2019.© Redaktion GoldSeiten.de