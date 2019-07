Langfristiger Ausblick für Silber

Silber in US-Dollar, Monatschart vom 12. Juli 2019

Nicht alle Konzepte in den Finanzmärkten sind komplex. Es ist immer die einfache Reduktion der Dinge, die überzeugt. Es ist zunächst eine Erweiterung erforderlich, um sie reduzieren zu können, aber weniger aufeinander abgestimmtes ist am Ende mehr. Erlauben Sie uns im Chartbuch dieser Woche, diesen Begriff zu erweitern und nur zu zeigen, warum ein langes Spiel auf dem Silbermarkt wahrscheinlich zu einem günstigen Ergebnis führt. Silber - Was Sie langfristig erwarten können.Monatschart Silber vom 12.Juli 2019, seitwärts gerichtete Handelsperioden:Die Grafik, die Sie oben sehen, zeigt die letzten 20 Jahre am Silbermarkt. Jede einzelne Kerze bildet die Preisschwankung innerhalb eines Monats ab. Horizontale gelbe Linien markieren seitwärts gerichtete Handelsperioden. Wir wollen veranschaulichen, dass diese seitwärtsverlaufenden Phasen wie in vielen anderen Märkten auch hier deutlich dominieren.Silber - Langfristiger Ausblick: 12. Juli 2019, Richtungswechsel:Im Gegensatz zum ersten Chart zeigt dieses Diagramm trotz des gleichen Zeitrahmens genau das Gegenteil. Vertikale gelbe Linien zeigen die Zeitsegmente, in denen die Preise expandierten oder zurückgingen d.h. es werden die Preisbewegungen mit einer klaren Richtung hervorgehoben. Wir möchten zeigen, dass die bloßen Zeitsegmente, in denen sich tatsächlich eine bedeutende Preisänderung manifestierte, in der Zeitdauer viel kürzer waren als die seitwärts gerichteten Handelssegmente des vorherigen abgebildeten Charts.