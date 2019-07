Goldpreis profitiert von Nahost-Spannungen; Fed wird "schnell agieren"

Der Goldpreis stieg am Freitag in Asien leicht inmitten zunehmender Spannungen im Nahen Osten und zunehmenden Erwartungen einer aggressiveren, geldpolitischen Lockerung durch die Federal Reserve, berichtet Investing.com Der Preis des gelben Edelmetalls wurde zuerst aufgrund starker US-Wirtschaftsdaten unter Druck gesetzt, erholte sich jedoch, nachdem man vom Abschuss einer iranischen Drohne in der Straße von Hormus durch Amerika erfuhr. Trump selbst bezeichnete dies als Akt der Selbstverteidigung.Währenddessen ließ der Vorsitzende der New Yorker Federal Reserve, John Williams, verlauten, dass die Fed "schnell agieren" werde, um die Wirtschaft zu unterstützen, da "es besser ist, vorbeugende Maßnahmen zu ergreifen, als darauf zu warten, dass sich das Desaster entfaltet."Seine Ansprache deutet auf eine aggressivere Haltung gegenüber einer lockeren Geldpolitik hin, während die New Yorker Fed im späteren Verlauf klarstellte, dass Williams' Rede keiner Andeutung auf zukünftige Entscheidungen der Zentralbank sei.© Redaktion GoldSeiten.de