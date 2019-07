Goldpreis setzt Aufwärtstrend fort und erreicht neues Jahreshoch

Goldpreis erreicht neues Aufwärtstrend

Der abgebildete Wochenchart (mit logarithmischer Skalierung) zeigt die Kursentwicklung des in New York gehandelten Gold-Futures (GC) seit Anfang 2012 bei einem letzten Kurs von 1.426,5 $. Jeder Kursstab stellt die Kursbewegung für eine Woche dar.In der vergangenen Woche konnte der Goldpreis seinen etablierten Aufwärtstrend weiter fortsetzen und erreichte im Lauf der Woche ein neues Jahreshoch bei 1.454,4 $. Der Wochen-Kursstab stellt sich als positiver Trendstab dar, wenngleich die Kursgewinne zum Wochenschluss nicht gehalten werden konnten.Der Gold-Future hat somit auch ein neues 6-Jahres-Hoch erreicht, wobei der Drehpunkt aus dem Jahr 2013 bei 1.434 $ auf Wochenschlusskursbasis nicht überschritten wurde (braune Linie im Chart).Aus Sicht des Wochencharts liegt ausgehend vom Jahrestief bei 1.267,3 $ ein etablierter Aufwärtstrend vor. Die Wahrscheinlichkeit für weiter steigende Kurse am Goldmarkt liegt bei mindestens 60%.Das Chartbild sieht positiv aus und ein tendenziell weiter steigender Goldpreis kann erwartet werden. Das nächste größere Kursziel könnte jetzt die große 50% Fibonacci Korrektur bei 1.484,6 $ sein.Das positive Chartbild würde sich erst dann verschlechtern, wenn das Tief der letzten vier Wochen bei 1.384,7 $ unterschritten wird. In diesem Fall könnte sich weiteres Abwärtspotential bis zur 1.350 $ Marke eröffnen.Das Chartbild würde erst dann auf neutral drehen, wenn die psychologisch wichtige Kursmarke von 1.300 $ unterschritten wird.Erst ein relativ unwahrscheinlicher Kursrückgang unter das Jahrestief bei 1.267,3 $ würde das positive Chartbild auf negativ drehen.© Karsten Kagels