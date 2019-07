Ein Stagfla-HFT-Programm-Tag. Fake?

Wenn USD-Verdünnung oder Verweichung droht, UND

dabei der USDX fällt (also andere Währungen gegen den USD trotzdem fallen)

ein Stagflationsszenario also vorliegt,

untermalt von schwächeren Unternehmensquartalszahlen und Handelskrieg;

Hier, was Stagfla-HFT-Algorithmen so veranstalten, wenn sie ansprechen:Voran beim "Geldigen Nr. 1"- Silberaber auch recht sportlich beim etwas anders "Geldigen Nr. 2"- PlatinWas war denn da geschehen?Der Präsident der FED New York, John Williams hatte gesagt, die Zentralbanken der Welt sollen schnell agieren. Dies wurde im Zusammenhang mit dem kommenden Meeting des Offenmarktausschusses des US-Zentralbank interpretiert.Maschinen, die Nachrichten lesen können, lesen nur die Überschrift. Meist ist auch nur diese per Alpha-Feed maschinenlesbar.Weiter unten stand dann, dass es sich um eine Aussage im Rahmen eines akademischen Vortrages handelte und ohne Akutbezug sei.Das glauben wir nicht, wir glauben es war ein Test. Und der Test hat gezeigt, dass die alten Algorithmen aus 2006ff in Tradingmaschinen von großen, kurzfristig marktbewegenden Tradeeinheiten noch drinnen sind, nämlich:dann: Daurkaufknopf Alternativgeld long gedrückt halten.Er funktioniert noch, der alte Algorithmus, wie wir gesehen haben. Und das wird Williams wohl versucht haben, herauszufinden.Um nicht mißverstanden zu werden, auch Aktien, Gold und Palladium steigen bei soetwas an, aber bei weitem nicht so stark wie die "Geldigen"Man darf sich hier die analytische Sicht nicht dadurch vernebeln lassen, dass aufgrund einer anderen Meldung am Freitag dann der SPX 500 einen Kopfstand machte und Palladium lustlos wurde, nämlich dass der Iran einen Britischen Tanker in seinen Gewahrsam gebracht haben soll.Entscheidend für Portfoliobildung bleibt, zu wissen, was Williams uns zeigte: Was passiert wann? Und dass es sich bei Gegenmeldung auch wieder umkehrt.Da wir überhaupt nicht wissen können, wie das weitergeht: Hedgeknöpfe bereithalten und ansonsten: Schönen Urlaub!© Mag. Christian VartianDas hier Geschriebene ist keinerlei Veranlagungsempfehlung und es wird jede Haftung für daraus abgeleitete Handlungen des Lesers ausgeschlossen. Es dient der ausschließlichen Information des Lesers.