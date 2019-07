Kitco-Umfrage: Wall & Main Street erwarten Aufwärtsmomentum bei Gold

Die Wall und Main Street erwarten, dass Gold seine Preiszunahmen in dieser Woche weiter ausbauen wird, so geht aus der wöchentlichen Umfrage von Kitco News zur Goldpreisprognose hervor. Das Metall erreichte erst kürzlich ein neues 6-Jahreshoch.Diesmal nahmen 12 Marktexperten an der Umfrage teil. Davon waren acht (67%) Teilnehmer der Ansicht, dass der Goldpreis in dieser Woche steigen wird. Weitere drei (25%) der Befragten prognostizierten einen niedrigeren Preis, während ein (8%) Teilnehmer einen Seitwärtsmarkt erwartete.Zudem stimmten auch 643 Kleinanleger an. Von diesen waren 477 (74%) der Meinung, dass das gelbe Edelmetall in dieser Woche zulegen wird. Weitere 96 (15%) erwarten einen Goldpreisrückgang. Die verbleibenden 70 (11%) Befragten prognostizierten Seitwärtsbewegungen.© Redaktion GoldSeiten.de