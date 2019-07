Bloomberg: Welle des Goldenthusiasmus nimmt zu

Der Milliardär Ray Dalio sendete erst kürzlich Schockwellen über den Goldmarkt, als er empfahl das gelbe Edelmetall zu kaufen, so berichtet Bloomberg . Doch er sei Teil einer viel größeren Welle. So meinte auch Richard Hayes, CEO der australischen Perth Mint, dass die Käufe der Zentralbanken den Enthusiasmus nur weiter steigern würden.Angesicht der Aussichten auf langsameres Wirtschaftswachstum, niedrigere Zinsen und zunehmender weltweiter Spannungen erhält der Bullion mehr Aufmerksamkeit von institutionellen Investoren. Zudem treiben diese Faktoren auch die Nachfrage nach dem Metall als Wertanlage an."Sichere-Hafen-Investitionen in die Vermögenswertklasse angesichts geopolitischer Risiken und anhaltender Handelsspannungen unterstützen weiterhin den Goldpreis", erklärte auch Darwei Kung, Portfoliomanager bei DWS Investment Management Americas Inc.© Redaktion GoldSeiten.de