Schweizer Außenhandel mit Gold und Silber im Juni 2019

Kürzlich gab die Eidgenössische Zollverwaltung der Schweiz ( EZV ) die aktuellen Angaben zum Außenhandel mit Gold, Silber und Münzen im Juni 2019 bekannt. Demnach beliefen sich die Nettoexporte der Edelmetalle auf insgesamt ca. 113 Tonnen im Wert von 1,9 Milliarden Franken und die Nettoimporte auf insgesamt ca. 255 Tonnen im Wert von 6,5 Milliarden Franken.Im sechsten Monat des Jahres verzeichnete die Schweiz laut EZV Goldexporte in Höhe von 45,3 Tonnen netto im Wert von 1,9 Milliarden Franken. Das Nettohandelsvolumen der Goldeinfuhren betrug 213,9 Tonnen im Wert von 6,4 Milliarden Franken.Den Daten zufolge waren die drei Hauptabnehmerländer der Schweiz im Juni 2019 - wie im Vormonat - Indien, Frankreich und China. Die Schweiz exportierte 13,1 Tonnen Gold nach Indien, 9,8 Tonnen Gold nach Frankreich und 6 Tonnen Gold nach China.Aus den Angaben geht hervor, dass im Juni 2019 erneut das Vereinigte Königreich das Hauptbezugsland der Schweiz war. So wurden 26,3 Tonnen Gold aus dem Vereinigten Königreich importiert. Die zweithöchsten Goldeinfuhren der Schweiz kamen aus Thailand. Es lieferte 24,5 Tonnen Gold. Die drittgrößten Importe lieferte Argentinien. Die Schweiz erhielt 20,3 Tonnen Gold aus dem südamerikanischen Land.Die Schweiz verzeichnete im sechsten Monat des Jahres Silberexporte in Höhe von 65,2 Tonnen netto im Wert von 31,6 Millionen Franken. Den Angaben zufolge war das Vereinigte Königreich mit Ausfuhren in Höhe von 18,8 Tonnen Silber das Hauptabnehmerland der Schweiz.Die Silberimporte der Schweiz beliefen sich im Juni 2019 auf 35,7 Tonnen netto im Wert von 17,3 Millionen Franken. Das Hauptbezugsland war der EZV zufolge Marokko mit Nettoeinfuhren in Höhe von 21,4 Tonnen Silber.© Redaktion GoldSeiten.de