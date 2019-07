Tethyan schließt Verlegung des Firmensitzes nach Kanada ab

Vancouver, 19. Juli 2019 - Tethyan Resource Corp. (TSX-V: TETH) (Tethyan oder das Unternehmen) freut sich, bekannt zu geben, dass das sog. Scheme of Arrangement (das Scheme) für die Verlegung des Firmensitzes von Tethyan Resources Plc (die alte Tethyan) nach British Columbia (Kanada) abgeschlossen wurde. Am 18. Juli 2019 wurde die alte Tethyan zu einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Tethyan. Die Aktien von Tethyan werden ab heute an der TSX Venture Exchange unter dem Kürzel TETH gehandelt. Infolge des Scheme ist Tethyan nun ein berichterstattender Emittent in British Columbia und Alberta und die alte Tethyan hat bei den Wertpapieraufsichtsbehörden beantragt, ihren Fortbestand als ein berichterstattender Emittent nach den kanadischen Wertpapiergesetzen einstellen zu lassen. Die Verlegung des Firmensitzes führte zu keinen wesentlichen Änderungen im Board, im Management, in der Führung des Tagesgeschäfts von Tethyan oder in seiner Strategie.Im Rahmen des Scheme wurden alle Stammaktien der alten Tethyan im Verhältnis von 1 zu 1 gegen neu ausgegebene Stammaktien von Tethyan eingetauscht. Die Inhaber der Aktien der alten Tethyan am 17. Juli 2019, dem Stichtag, werden von Tethyans Übertragungsstelle eine neue Direct Registration System-(DRS) -Mitteilung erhalten bzw. die Aktien werden automatisch umgetauscht, wenn sie über die The Canadian Depository for Securities (CDS) gehalten werden. Nach Erhalt der DRS-Mitteilung für ihre Tethyan-Aktien sollten die Aktionäre alle ausstehenden Aktienzertifikate der alten Tethyan vernichten, da diese nicht mehr gültig sind.Tethyan hat sich bereit erklärt, die erforderlichen Formulare in Bezug auf eine Joint Tax Election zu unterzeichnen, um ehemaligen Aktionären der alten Tethyan mit Wohnsitz in Kanada (die kanadischen Aktionäre) eine vollständige oder teilweise Steuerstundung gemäß Abschnitt 85 des Income Tax Act (Canada) hinsichtlich eines Kapitalgewinns, der sich möglicherweise aus der Veräußerung der Aktien der alten Tethyan gemäß dem Scheme ergibt, zu ermöglichen. Die Frist für die Einreichung der entsprechenden Formulare bei Tethyan ist der 16. Oktober 2019. Die kanadischen Aktionäre sollten ihre Anlage- und Steuerberater konsultieren, bevor sie sich zu einer Steuerstundung entschließen. Weitere Informationen zur Steuerstundung gemäß Abschnitt 85 sind im Rundschreiben zum Scheme vom 3. Juni 2019 enthalten, das gemeinsam mit den entsprechenden Formularen auf der Website des Unternehmens unter www.tethyan-resources.com verfügbar ist.Ausstehende Warrant-Zertifikate der alten Tethyan sind weiterhin gültig und ihre Inhaber werden bei Ausübung im Einklang mit ihren Bedingungen Aktien von Tethyan erhalten. Die ausstehenden Aktienoptionen der alten Tethyan werden gegen Aktienoptionen von Tethyan eingetauscht, die zu denselben Bedingungen wie die Aktienoptionen der alten Tethyan in Aktien von Tethyan ausgeübt werden können. Die Inhaber der ausstehenden Aktienoptionen werden neue Aktienoptionszertifikate von Tethyan erhalten und sollten die Optionszertifikate der alten Tethyan nach Eingang dieser Zertifikate vernichten.Tethyan hat von der HM Revenue & Customs (die HMRC), der britischen Steuerbehörde, die vorläufige Bestätigung erhalten, dass Tethyan in Verbindung mit dem Erwerb der Aktien der alten Tethyan eine Stempelsteuerbefreiung gewährt wird. Tethyan wird bei der HMRC jetzt die offizielle Bestätigung der Befreiung von der Stempelsteuer nach den britischen Steuergesetzen beantragen.Tethyan Resource Corp. ist Mitglied der Augusta Group of Companies und ein in British Columbia (Kanada) eingetragenes Gold- und Basismetallexplorationsunternehmen die an der TSX Venture Exchange notiert. Tethyan konzentriert sich auf den Tethyan-Mineralgürtel in Osteuropa, insbesondere Serbien, wo es ein Portfolio aus qualitativ hochwertigen Edel- und Basismetallprojekten mit bekannter Mineralisierung und überzeugenden Bohrzielen erwirbt und exploriert. Tethyan legt sehr großen Wert auf verantwortliches Engagement bei der lokalen Bevölkerung und den Anteilseignern und hat sich der proaktiven Erfüllung der Good International Industry Practice (GIIP) und dem nachhaltigen Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltmanagement verschrieben. Weitere Informationen finden Sie auf Tethyans Website: www.tethyan-resources.com.Tethyan Resource Corp.+44 1534 881 885Jerrold Annett, Chief Executive Officer+1 416 366 5678 Ext. 207jerrold@tethyan-resources.comJacqueline Allison, Vice President, Investor Relations and Strategic Analysis+1 416 366 5678 Ext. 205jacqueline@tethyan-resources.comWeder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (als solcher Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser MitteilungDiese Mitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen enthalten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten alle Sachverhalte, die keine historischen Fakten sind. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse der Geschäftstätigkeit, die Finanzlage, die Aussichten und die Entwicklung des Sektors, in dem Tethyan tätig ist, wesentlich von dem Eindruck abweichen, der durch diese zukunftsgerichteten Aussagen entsteht. Tethyan übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung von zukunftsgerichteten Aussagen, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Verlassen Sie sich nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen, die nur zum Zeitpunkt dieser Mitteilung gelten.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!