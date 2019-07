Goldpreis fällt leicht; Entscheidungen der Zentralbanken im Fokus

Der Goldpreis fiel am Dienstag in Asien, während Trader auf die Zinsentscheidungen mehrerer Zentralbanken in den nächsten zwei Wochen warten, so berichtet Investing.com . Die Europäische Zentralbank trifft sich am Donnerstag, während die Bank of Japan und die US-amerikanische Federal Reserve ihre Treffen in der nächsten Woche halten werden.Steigende Aktienkurse in Asien wirkten zudem Druck auf den sicheren Hafen Gold aus. Der japanische Nikkei 225 stieg beispielsweise um mehr als 1%. Währenddessen erklärte Goldman Sachs, dass der japanische Yen eine billigere Option als Gold für Trader sei, die nach sicheren Vermögenswerten Ausschau halten.Die Fed und die EZB haben mittlerweile begonnen, jegliche öffentliche Gespräche und Interviews vor der Zinsentscheidung zu vermeiden; das lässt die Märkte ohne Informationen bezüglich einer Prognose für weitere Zinsentwicklungen oder Stimuli zurück.© Redaktion GoldSeiten.de