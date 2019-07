Dr. Markus Krall: Fehler und Risiken der Gesellschaft & des politischen Systems

In einer neuen zweiteiligen Video-Serie erklärt Dr. Markus Krall unter anderem den bevorstehenden Zusammenbruch des Bankensystems. Er spricht über fehlerhafte Entwicklungen und die Risiken einer mit sich selbst zufriedenen Gesellschaft und eines politischen Systems, das - seiner Meinung nach - einer Reformierung widerstrebt.Seine Überzeugung ist es, dass die bevorstehende Krise einen U-förmigen Verlauf besitzen wird. Erst führe ein Bankencrash zu einer Deflation, wobei dann eine von der Druckerpresse finanzierte "Rettung" zu Hyperinflation und schließlich Superstagflation führe.Interessant sind die Erklärungen von Krall über den bevorstehenden Zusammenbruch des Bankensystems. Angesichts der Tatsache, dass Krall insbesondere innerhalb Europa maßgeblich an der Konzeption und Einführung der Banken-EDV-Risikosysteme beteiligt war, sind seine Einschätzungen mehr als realistisch und glaubhaft.Zweifür alle Unternehmer, Banker, private Sparer und Investoren, verantwortungsvolle Politiker sowie all jene, die in 2-3 Jahren behaupten wollen, das ganze Dilemma wäre nicht vorhersehbar gewesen...Im Teil 2 werden Zuschauerfragen beantwortet.In eigener Sache: Dr. Markus Krall referierte im Jahr 2017 auf der "Internationalen Edelmetall- und Rohstoffmesse" in München. Auf der diesjährigen Messe, die am 8. und 9. November stattfinden wird, hält er erneut einen Vortrag.© Redaktion GoldSeiten.de