Resolute Mining Ltd.: Ravenswood mit stärkem Ressourcenwächstum

Goldproduzent Resolute Mining kam gestern mit einem starken Ressourcen- und Reserven-Update an den Markt ( Link ).Der Gold-Reserven (höchste Kategorie) konnten um satte 58% auf 2,7 Millionen Unzen Gold gesteigert werden (+1 Million Unzen Gold). Die Ressourcen konnten von 4,8 auf 5,9 Millionen Unzen Gold um 24% erhöht werden!Diese massiven Goldvorkommen sind auf drei Teilgebiete verteilt, die sich allesamt in einem Radius von nur 1,5 Kilometer von der Verarbeitungsanlage befinden:Der durchschnittliche Goldgehalt liegt bei ca. 0,7 g/t Gold. Es handelt sich also um ein Goldvorkommen mit niedrigem Gehalt und hoher Tonnage.Derartige Projekte sind natürlich für ein Goldpreisumfeld wie aktuell ideal. Solang die Mineralisierungen kontinuierlich in gut definierten Blocks vorhanden sind, lässt sich damit gutes Geld verdienen.Mit diesen neuen Erkenntnissen zur Größe des Vorkommens wird Resolute nun weiter an dem Minenplan arbeiten und es werden alle möglichen Optionen für Ravenswood geprüft. Wie erwähnt, kann ein Verkauf, ein Spin-Out oder die eigene Durchführung möglich sein.Die Aktie reagierte gestern mit einem deutlichen Anstieg und konsolidiert heute etwas. Der Anstieg zuletzt war sehr steil, was Konsolidierungsbedarf mit sich bringt. Die Bewertung insgesamt bleibt aber moderat.© Hannes Huster