EZB erhöht Goldbestände leicht in KW 29

Wie die Europäische Zentralbank (EZB) gestern meldete, erhöhte sich die Position Gold und Goldforderungen in der 29. Kalenderwoche innerhalb des konsolidierten Ausweis des Eurosystems.Den Daten zufolge verzeichneten die Zentralbanken ein Plus um 1 Million Euro auf nunmehr 431,9 Milliarden Euro. Grund dafür sei der Kauf von Goldmünzen einer europäischen Zentralbank und eine technische Anpassung einer weiteren Zentralbank des Eurosystems.Die Nettoposition in Fremdwährungen stieg um 1,6 Milliarden Euro auf insgesamt 288,8 Milliarden Euro per KW 29.Weitere Informationen sowie den aktuellen Stand aller Aktiva und Passiva der EZB finden Sie in der Pressemitteilung © Redaktion GoldSeiten.de