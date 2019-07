Goldpreis steigt leicht; Dollar erfährt Aufwind

Der Goldpreis stieg am Mittwoch in Asien leicht, während der US-Dollar etwas nach oben kletterte, so berichtet Investing.com . Trader bleiben weiterhin vorsichtig und erwarten das kommende Treffen der Federal Reserve, bei dem die nächste Entscheidung zwecks Zinsen getroffen werden wird.Der US-Dollar erfuhr Aufwind durch Neuigkeiten, dass Handelsgespräche zwischen Offiziellen der USA und China bereits nächste Woche beginnen könnten. Ebenso galt eine Vereinbarung zwischen dem US-Präsident Trump und Führungskräften des Kongresses bezüglicher einer Schuldenobergrenze als unterstützend.Der US-Dollarindex stieg um 0,1% auf 97,458; ein stärkerer Dollar ist üblicherweise schädlich für das in Dollar bezeichnete gelbe Edelmetall, das für Halter ausländischer Währungen somit teurer wird.© Redaktion GoldSeiten.de