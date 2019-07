TDS: Gold in Spanne gefangen - Silberpreis bei 17 Dollar Ende 2019

Gold bleibt in einer Handelsspanne nahe 6-Jahreshochs gefangen und könnte schwächere US-Wirtschaftsdaten benötigen, um weiter nach oben zu steigen, berichtet Kitco News . Silber hingegen besäße noch immer "deutliches" Aufwärtspotenzial, so TD Securities. Die Investoren bleiben Gold gegenüber bullisch."Ein möglicher Währungskrieg, zusammen mit der Tatsache, dass Trump relativ taubenhafte Offizielle in den FOMC setzt, sind zusätzliche Gründe dafür, dass die Märkte Gold trotz der kürzlichen Gegenwinde mögen", kommentierte das Unternehmen. Die Analysten sind der Ansicht, dass Gold im Jahr durchschnittlich 1.400 Dollar je Unze erreichen wird; Grund dafür seien die guten Entwicklungen am hochriskanten Unternehmensanleihemarkt und die starken Aktienkurse.Silber sollte jedoch eine bessere Zeit haben, während es dem Gold hinterherjagt. "Wir erwarten, dass sich das Silberverhältnis verbessern wird und der Markt beginnen wird, das `Gold des armen Mannes´ aggressiver zu kaufen."Die Analysten meinen, dass Sie im Spätjahr 2019 einen Silberpreis von etwa 17 Dollar je Unze erwarten würden, wobei der Preis in den letzten drei Monaten von 2020 durchschnittliche 18,75 Dollar erreichen soll.© Redaktion GoldSeiten.de