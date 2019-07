Indien: Lücke zwischen Spot- und Futures-Goldpreis auf Höchststand

Der Preisnachlass auf Gold auf dem Spotmarkt hat ein Allzeithoch von 28 Dollar je Unze erreicht, da die Nachfrage aufgrund des hohen Preises nachließ, berichtet das Nachrichtenportal Economic Times Die größere Differenz zwischen dem Spotpreis und dem Futurespreis schaffte in der Zwischenzeit eine Gelegenheit zur Arbitrage, bei der Trader Gold auf dem Spotmarkt kaufen und an der Börse verkaufen. So nutzen sie den Preisunterschied zu ihrem Vorteil.Als am 5. Juli die Importzölle auf Gold in Indien von 10% auf 12,5% erhöht wurden, stieg der inländische Goldpreis um 840 Rupien auf 35.925 Rupien je 10 Gramm. Zurzeit befindet sich der Goldpreis in Indien auf 36.112 Rupien je 10 Gramm."Die Nachfrage sank wegen des hohen Preises um 25% bis 30%. Außerdem haben sich der Beginn der Monsunzeit und die Aussaat in ländlichen Gebieten auf die Nachfrage ausgewirkt", so Anantha Padmanabhan, Vorsitzender des All India Gem & Jewellery Domestic Council. Die Nachfrage aus den ländlichen Regionen Indiens, ein wichtiger Markt für Edelmetalle, lässt zu dieser Zeit für gewöhnlich nach, da Bauern ihr Geld für die Aussaat einsetzen.Kurz- bis mittelfristig soll der Goldpreis in einer Spanne von 1.380 Dollar bis 1.480 Dollar gehandelt werden. Grund dafür sind Erwartungen der Zinsssenkungen durch die Fed und eine Ungewissheit über die Handelsgespräche zwischen den USA und China.Ein Ausbruch über 1.480 Dollar könnte einen neuen Anstieg auf 1.580 Dollar bis 1.700 Dollar auslösen, so die Economic Times.© Redaktion GoldSeiten.de