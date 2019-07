IGPC: Zwei Vorschläge, um Indiens Goldsektor zu stärken

Das vom World Gold Council geförderte India Gold Policy Centre (IGPC) an der indischen Wirtschaftshochschule Indian Institute of Management Ahmadabad (IIMA) hat zwei Vorschläge zur Verbesserung des indischen Goldsektors vorgebracht, berichtet Scrap Monster Das IGPC empfiehlt die Gründung eines Gold Board, das unter anderem die Einführung von Richtlinien zur verantwortungsbewussten Beschaffung von Ressourcen und die Umsetzung effektiver Investorenbildungskampagnen. Des Weiteren soll das vorgeschlagene Board als unabhängiger Regulator fungieren, der das Trading am Golspotmarkt überwacht und eine Vereinheitlichung der Raffinerie- und Depotanforderungen für Gold bewirkt, so das IGPC.Darüber hinaus emphielt das IGPC die Erweiterung bestehender Banken, sodass sie sich zu Bullionbanken entwickeln. Laut IGPC wäre die Gründung einer neuen Bank, wie es andere Branchenteilnehmer fordern, unnötig. Die Abteilungen bestehender Banken, die sich bereits um Bullionkäufe für Kunden kümmern, sollten ausgebaut werden, damit sie in der Lage seien, alle Aktivitäten einer Bullionbank zu auszuführen.Dem IGPC zufolge sollte es diesen Banken erlaubt sein, Gold aus der Region zu beschaffen und Bullion- und Raffinerieunternehmen zu finanzieren. Die vorgesehene Erweiterung von Banken zu Bullionbanken sollte dabei helfen, eine Marktinfrastruktur zu bilden und Liquidität auf dem physischen Markt auszubauen.Die zwei Vorschläge würden wahrscheinlich radikale Veränderungen der Handhabung von Gold in Indien, merke das IGPC an.© Redaktion GoldSeiten.de