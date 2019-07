Investitionen in Silber steigen - Silber endlich besser als Gold?

Letzte Woche sank das Gold-Silber-Verhältnis unter 87, ein 10-Wochentief und weit entfernt vom mehrjährigen Hoch von 93,5 am 3. Juli. Dennoch bleibt das Verhältnis weit über seinem Langzeitdurchschnitt von 58 zwischen 1971 und 2019. Das berichtet das Beratungsunternehmen Metals Focus in der aktuellen Ausgabe 314 des Precious Metals Weekly.Demnach werde das Gold-Silber-Verhältnis noch weiter sinken, doch es könnte etwas dauern, bis die aktuellen Niveaus merklich unterboten werden. Kurzfristig könnte Silber schlechter als Gold abschneiden, bevor das Verhältnis stärker sinkt. Jegliche aufkommende Edelmetallnachfrage wurde bisher hauptsächlich mit Gold bedient.In der letzten Goldrally kam auch Silber endlich in Fahrt und erreichte am 19. Juli ein Hoch bei 16,59 Dollar je Unze. Dies spiegelt laut Metals Focus eine gestiegene Investmentaktivität wider, besonders bei den börsennotierten Produkten (ETPs) und an der Terminbörse COMEX. Die ETP-Bestände stiegen seit Jahresbeginn um 7% auf 675,3 Mio. Unzen. Da die Bestände jedoch nahe ihres Allzeithochs sind, werde die ETP-Nachfrage Metals Focus zufolge wohl nachlassen.Auch die Daten der COMEX waren ähnlich bullish. Die Netto-Shortposition des Managed Money in Höhe von 190 Mio. Unzen vor einigen Wochen hat sich zum 16. Juli in eine Netto-Long-Position in Höhe von 139 Mio. Unzen verändert. Das ist noch relativ wenig, doch so ist noch Luft nach oben, wenn sich die Stimmung für Edelmetalle verbessert.Laut Metals Focus sind die Makrodaten weiterhin der Schlüssel für einen Preisanstieg. Da das Beratungsunternehmen eine weltweite Konjunkturschwäche erwartet, prognostiziert es sinkende Aktien. Die darauffolgende Zuwendung in Edelmetalle werde anfänglich Gold zugute kommen, bevor Silber vom Spillover-Effekt profitiere. Als Ergebnis werde der kleine (und weniger liquide) Silbermarkt besser abschneiden als Gold und das Gold-Silber-Verhältnis am Ende des Jahren und ins Jahr 2020 hinein abwärts treiben.© Redaktion GoldSeiten.de